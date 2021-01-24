Бывший защитник дортмундской «Боруссии» Гросскройц завершил карьеру

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24 Января 2021, 23:51,
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Бывший защитник дортмундской «Боруссии» Кевин Гросскройц завершил карьеру.
«Спасибо за каждое мгновение. Мы вместе творили историю. Мы все дортмундские ребята! Спасибо, Кевин!» - говорится в заявлении дортмундской «Боруссии».
Последним клубом 32-летнего немца был «Юрдиген», который футболист покинул в октябре.
Гросскройц выступал за дортмундский клуб с 2009 по 2015 годы, после чего перешёл в «Галатасарай».
Кевин дважды выигрывал чемпионат Германии, один раз побеждал в Кубке Германии. Гросскройц с «Боруссией» выходил и в финал Лиги чемпионов.
Отметим, что в 2014 году Кевин в составе сборной Германии стал чемпионом мира.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Боруссия Дортмунд, Кевин Гросскройц