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«Герта» уволила главного тренера

24 Января 2021, 15:01,

Global Look Press

Бруно Лаббадия более не является главным тренером «Герты». На следующий день после поражения от «Вердера» со счётом 1:4 берлинский клуб объявил об отставке пятидесятичетырёхлетнего специалиста.

Габбадия не отработал на тренерском мостике «Герты» и одного года – его назначили в апреле 2020-го. За это время берлинцы провели двадцать восемь матчей, в которых добились лишь восьми побед при шести ничьих и четырнадцати поражениях.

Также «Герту» покинул Михаэль Притц, работавший на должности спортивного директора.

На текущий момент «Герта» занимает четырнадцатое место в турнирной таблице Бундеслиги.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Герта, Бруно Лаббадия
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