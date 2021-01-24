«Герта» уволила главного тренера

Бруно Лаббадия более не является главным тренером «Герты». На следующий день после поражения от «Вердера» со счётом 1:4 берлинский клуб объявил об отставке пятидесятичетырёхлетнего специалиста.

Габбадия не отработал на тренерском мостике «Герты» и одного года – его назначили в апреле 2020-го. За это время берлинцы провели двадцать восемь матчей, в которых добились лишь восьми побед при шести ничьих и четырнадцати поражениях.

Также «Герту» покинул Михаэль Притц, работавший на должности спортивного директора.

На текущий момент «Герта» занимает четырнадцатое место в турнирной таблице Бундеслиги.