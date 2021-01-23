​За 76 минут в «Айнтрахте» Йович забил больше, чем за полтора года в «Реале»

Недавно Лука Йович вернулся в «Айнтрахт», где он ранее провёл два ярких сезона. Сербский нападающий перебрался в немецкий клуб из «Реала» на правах аренды до конца текущего сезона.

В трёх играх Бундеслиги за «Айнтрахт» после возвращения Йович провёл на поле только 76 минут. Это не помешало форварду отметиться тремя забитыми мячами.

Интересно, что за полтора года выступлений в «Реале» Йович записал на свой счёт только два гола в тридцати двух поединках.

Стоит сказать, что с середины 2019 года оценочная стоимость Луки Йовича по версии экспертов из transfermarkt снизилась с 60 до 20 миллионов евро.