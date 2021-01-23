«РБ Лейпциг» и «Байер» проиграли на радость «Баварии»

Субботняя порция матчей в Бундеслиге принесла неожиданные результаты. «РБ Лейпциг» дважды упускал победный счет в битве с аутсайдерами из «Майнца» и проиграл 2:3. «Байер» мог выйти на второе место, но дома уступил «Вольфсбургу» (0:1).

Самая крупная победа на счету футболистов «Айнтрахта» - 5:1 над «Арминией». Также по три очка набрали «Фрайбург» и «Аугсбург».