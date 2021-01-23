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«РБ Лейпциг» и «Байер» проиграли на радость «Баварии»

23 Января 2021, 19:25,

Global Look Press

Субботняя порция матчей в Бундеслиге принесла неожиданные результаты. «РБ Лейпциг» дважды упускал победный счет в битве с аутсайдерами из «Майнца» и проиграл 2:3. «Байер» мог выйти на второе место, но дома уступил «Вольфсбургу» (0:1).

Самая крупная победа на счету футболистов «Айнтрахта» - 5:1 над «Арминией». Также по три очка набрали «Фрайбург» и «Аугсбург».

Протокол игры  
Майнц 3:2 РБ Лейпциг
    15' Адамс Тайлер (0:1)
(1:1) Ньякат Мусса 24'    
    30' Хальстенберг Марсель (1:2)
(2:2) Ньякат Мусса 35'    
(3:2) Баррейро Леандро 50'    
Центнер Робин Ньякат Мусса   40' Бель Штефан Юсте Йерри Да Коста Данни   75' Латца Данни   66' (Сцалай Адам (   66') Баррейро Леандро   86' (Буркардт Джонатан (   86') Кор Доминик   79' (Тауэр Никлас (   79') Мвене Филипп   66' (Штёгер Кевин (   66') Кайсон Робин   66' (Озтунали Левин (   66') Онисиво Карим
Запасные: Килиан Лука Бутьюс Жан-Поль Хак Александер Дамен Финн
Гулачи Петер Орбан Вилли   88' Юпамекано Део Хальстенберг Марсель   23'   55' (Нкунку Кристофер (   55') Адамс Тайлер   70'   77' (Хи-Чан Хван (   77') Забитцер Марсель Хайдара Амаду   61' (Клюйверт Джастин (   61') Анхелиньо Хосе Форсберг Эмиль   61' (Самарджич Лазар (   61') Сорлот Александр Ольмо Дани   77' (Мукиэле Норди (   77')
Запасные: Клостерманн Лукас Мартинес Хосеп Борковски Деннис
23 января. Стадион "Опель-Арена" (Майнц).
Протокол игры  
Байер Л 0:1 Вольфсбург
    35' Баку Ридле (0:1)
Градецки Лукаш Бендер Ларс   46' (Фосу-Менса Тимоти (   46') Та Джонатан   74' (Демирбай Керем (   74') Тапсоба Эдмон Синкгравен Дэйли Амири Надим   74' (Беллараби Карим (   74') Арангис Чарлес   74' (Баумгартлингер Юлиан (   74' Венделл Боргес   81') Вирц Флориан Диаби Мусса Аларио Лукас Бэйли Леон
Запасные: Ломб Никлас Гедикли Эмрехан Едвай Тин Драгович Александр
Кастельс Коэн Мбабу Кевин Лакруа Максанс Брукс Джон Отавио Пауло Шлагер Ксавер Арнольд Максимилиан Баку Ридле   83' (Гилавоги Жошуа (   83') Герардт Янник Штеффен Ренато   61' (Брекало Йосип (   61') Вегхорст Ваут
Запасные: Зирслебен Тим Мехмеди Адмир Бялек Бартош Виктор Жоао II Перван Павао Филипп Максимилиан Понграчич Марин
23 января. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
Протокол игры  
Арминия 1:5 Айнтрахт Фр
    25' Андре Силва (0:1)
    27' Костич Филип (0:2)
    33' Андре Силва (0:3)
(1:3) Кордова Серхио 36'    
    51' Нильссон Хоаким (1:4)
    75' Йович Лука (1:5)
Ортега Штефан Бруннер Седрик Пипер Амос Нильссон Хоаким Лаурсен Якоб-Баррет Доан Рицу Кунце Фабиан   30' Хартель Марсель   77' (Шипплок Свен (   77') Ябо Рейнольд   46' (Гебауэр Кристиан (   46') Клос Фабиан   77' (Майер Арне (   77') Кордова Серхио   59' (Зойферт Нильс (   59'   66')
Запасные: Линнер Оскар Суку Себио Ван дер Хорн Майк Лукоки Андерсон Де Медина Натан
Трапп Кевин Тута Хинтереггер Мартин Н'Дика Эван   39' Дурм Эрик   72' (Ильзанкер Штефан (   72') Соу Джибриль   77' (Хрустиц Айдин (   77') Хасебе Макото   72' (Туре Альмами (   72') Костич Филип Камада Даити   77' (Роде Себастьян (   77') Юнес Амин   45'   66' (Йович Лука (   66') Андре Силва
Запасные: Цубер Стивен Шуберт Маркус Виллемс Джетро Чендлер Тимоти
23 января. Стадион "Шюко-Арена" (Билефельд).
Протокол игры  
Фрайбург 2:1 Штуттгарт
    7' Вамангитука Силла (0:1)
(1:1) Демирович Эрмедин 14'    
(2:1) Чон У-Ён 37'    
Мюллер Флориан Линхарт Филипп Шлоттербек Кевен Гульде Мануэль Шмид Жонатан   74'   75' (Кюблер Лукас (   75') Хаберер Яник   61' (Кайтель Янник (   61'   66') Хёфлер Николас Гюнтер Кристиан Чон У-Ён   80' (Петерсен Нильс (   80') Демирович Эрмедин   80' (Тиль Гус (   80') Грифо Винченцо   60' (Хёлер Лукас (   60')
Запасные: Хайнц Доминик Темпельман Лино Абраши Амир Уфофф Бенджамин
Кобель Грегор Штенцель Паскаль   46' (Мавропанос Константинос (   46') Антон Вальдемар   84' (Клемент Филипп (   84') Кемпф Марк-Оливер Вамангитука Силла Эндо Ватару Мангаля Орель Кулибали Тангуй   84' (Томми Эрик (   84') Кастро Гонсало   62' (Климович Матео (   62') Дидави Даниэль   68' (Калайджич Саша (   68') Гонсалес Николас
Запасные: Каразор Атакан Ахамада Науиру Массимо Роберто Бредлов Фабиан
23 января. Стадион "Шварцвальд" (Фрайбург).
Протокол игры  
Аугсбург 2:1 Унион Берлин
(1:0) Нидерлехнер Флориан 17'    
    25' Ингвартсен Маркус (1:1)
(2:1) Нидерлехнер Флориан 47'    
Гикевич Рафал Оксфорд Рис   49' Гоувелеув Джеффри Удуохаи Феликс Калиджиури Даниэль Стробл Тобиас   45' Груэсо Карлос   90' (Хедира Рани (   90') Иаго Лопес Хан Андре   82' (Гумни Роберт (   82') Нидерлехнер Флориан   55'   82' (Финнбогасон Альфред (   82') Рихтер Марко   72' (Йенсен Фредрик (   72')
Запасные: Валентин Мадс Tim Civeja Коубек Томаш Грегорич Михаэль Сухи Марек
Луте Андреас Фридрих Марвин Кнохе Робин Шлоттербек Нико   78' (Гисельман Нико (   78') Триммель Кристофер   67' Прёмель Гриша   71' (Гогия Акакий (   71') Андрих Роберт Ленц Кристофер   79' (Тойхерт Седрик (   79') Бекер Шеральдо   63' (Бюльтер Мариус (   63') Авонийи Тайво Ингвартсен Маркус   71' (Гентнер Кристиан (   71')
Запасные: Рюэрсон Юлиан Кариус Лорис Гризбек Себастьян Эндо Кейта
23 января. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Байер, РБ Лейпциг, Айнтрахт Франкфурт
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