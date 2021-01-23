«РБ Лейпциг» и «Байер» проиграли на радость «Баварии»

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23 Января 2021, 19:25,
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Субботняя порция матчей в Бундеслиге принесла неожиданные результаты. «РБ Лейпциг» дважды упускал победный счет в битве с аутсайдерами из «Майнца» и проиграл 2:3. «Байер» мог выйти на второе место, но дома уступил «Вольфсбургу» (0:1).
Самая крупная победа на счету футболистов «Айнтрахта» - 5:1 над «Арминией». Также по три очка набрали «Фрайбург» и «Аугсбург».
Протокол игры
|Майнц
|3:2
|РБ Лейпциг
|15' Адамс Тайлер (0:1)
|(1:1) Ньякат Мусса 24'
|30' Хальстенберг Марсель (1:2)
|(2:2) Ньякат Мусса 35'
|(3:2) Баррейро Леандро 50'
Центнер Робин • Ньякат Мусса • 40'Бель Штефан • Юсте Йерри • Да Коста Данни • 75'Латца Данни 66' ( Сцалай Адам ( 66') • Баррейро Леандро 86' ( Буркардт Джонатан ( 86') • Кор Доминик 79' ( Тауэр Никлас ( 79') • Мвене Филипп 66' ( Штёгер Кевин ( 66') • Кайсон Робин 66' ( Озтунали Левин ( 66') • Онисиво Карим
Запасные: Килиан Лука • Бутьюс Жан-Поль • Хак Александер • Дамен Финн
Гулачи Петер • Орбан Вилли • 88'Юпамекано Део • Хальстенберг Марсель 23' 55' ( Нкунку Кристофер ( 55') • Адамс Тайлер 70' 77' ( Хи-Чан Хван ( 77') • Забитцер Марсель • Хайдара Амаду 61' ( Клюйверт Джастин ( 61') • Анхелиньо Хосе • Форсберг Эмиль 61' ( Самарджич Лазар ( 61') • Сорлот Александр • Ольмо Дани 77' ( Мукиэле Норди ( 77')
Запасные: Клостерманн Лукас • Мартинес Хосеп • Борковски Деннис
23 января. Стадион "Опель-Арена" (Майнц).
Протокол игры
|Байер Л
|0:1
|Вольфсбург
|35' Баку Ридле (0:1)
Градецки Лукаш • Бендер Ларс 46' ( Фосу-Менса Тимоти ( 46') • Та Джонатан 74' ( Демирбай Керем ( 74') • Тапсоба Эдмон • Синкгравен Дэйли • Амири Надим 74' ( Беллараби Карим ( 74') • Арангис Чарлес 74' ( Баумгартлингер Юлиан ( 74' • Венделл Боргес 81') • Вирц Флориан • Диаби Мусса • Аларио Лукас • Бэйли Леон
Запасные: Ломб Никлас • Гедикли Эмрехан • Едвай Тин • Драгович Александр
Кастельс Коэн • Мбабу Кевин • Лакруа Максанс • Брукс Джон • Отавио Пауло • Шлагер Ксавер • Арнольд Максимилиан • Баку Ридле 83' ( Гилавоги Жошуа ( 83') • Герардт Янник • Штеффен Ренато 61' ( Брекало Йосип ( 61') • Вегхорст Ваут
Запасные: Зирслебен Тим • Мехмеди Адмир • Бялек Бартош • Виктор Жоао II • Перван Павао • Филипп Максимилиан • Понграчич Марин
23 января. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
Протокол игры
|Арминия
|1:5
|Айнтрахт Фр
|25' Андре Силва (0:1)
|27' Костич Филип (0:2)
|33' Андре Силва (0:3)
|(1:3) Кордова Серхио 36'
|51' Нильссон Хоаким (1:4)
|75' Йович Лука (1:5)
Ортега Штефан • Бруннер Седрик • Пипер Амос • Нильссон Хоаким • Лаурсен Якоб-Баррет • Доан Рицу • Кунце Фабиан • 30'Хартель Марсель 77' ( Шипплок Свен ( 77') • Ябо Рейнольд 46' ( Гебауэр Кристиан ( 46') • Клос Фабиан 77' ( Майер Арне ( 77') • Кордова Серхио 59' ( Зойферт Нильс ( 59' ) 66'
Запасные: Линнер Оскар • Суку Себио • Ван дер Хорн Майк • Лукоки Андерсон • Де Медина Натан
Трапп Кевин • Тута • Хинтереггер Мартин • Н'Дика Эван • 39'Дурм Эрик 72' ( Ильзанкер Штефан ( 72') • Соу Джибриль 77' ( Хрустиц Айдин ( 77') • Хасебе Макото 72' ( Туре Альмами ( 72') • Костич Филип • Камада Даити 77' ( Роде Себастьян ( 77') • Юнес Амин 45' 66' ( Йович Лука ( 66') • Андре Силва
Запасные: Цубер Стивен • Шуберт Маркус • Виллемс Джетро • Чендлер Тимоти
23 января. Стадион "Шюко-Арена" (Билефельд).
Протокол игры
|7' Вамангитука Силла (0:1)
|(1:1) Демирович Эрмедин 14'
|(2:1) Чон У-Ён 37'
Мюллер Флориан • Линхарт Филипп • Шлоттербек Кевен • Гульде Мануэль • Шмид Жонатан 74' 75' ( Кюблер Лукас ( 75') • Хаберер Яник 61' ( Кайтель Янник ( 61' ) • 66'Хёфлер Николас • Гюнтер Кристиан • Чон У-Ён 80' ( Петерсен Нильс ( 80') • Демирович Эрмедин 80' ( Тиль Гус ( 80') • Грифо Винченцо 60' ( Хёлер Лукас ( 60')
Запасные: Хайнц Доминик • Темпельман Лино • Абраши Амир • Уфофф Бенджамин
Кобель Грегор • Штенцель Паскаль 46' ( Мавропанос Константинос ( 46') • Антон Вальдемар 84' ( Клемент Филипп ( 84') • Кемпф Марк-Оливер • Вамангитука Силла • Эндо Ватару • Мангаля Орель • Кулибали Тангуй 84' ( Томми Эрик ( 84') • Кастро Гонсало 62' ( Климович Матео ( 62') • Дидави Даниэль 68' ( Калайджич Саша ( 68') • Гонсалес Николас
Запасные: Каразор Атакан • Ахамада Науиру • Массимо Роберто • Бредлов Фабиан
23 января. Стадион "Шварцвальд" (Фрайбург).
Протокол игры
|Аугсбург
|2:1
|Унион Берлин
|(1:0) Нидерлехнер Флориан 17'
|25' Ингвартсен Маркус (1:1)
|(2:1) Нидерлехнер Флориан 47'
Гикевич Рафал • Оксфорд Рис • 49'Гоувелеув Джеффри • Удуохаи Феликс • Калиджиури Даниэль • Стробл Тобиас • 45'Груэсо Карлос 90' ( Хедира Рани ( 90') • Иаго Лопес • Хан Андре 82' ( Гумни Роберт ( 82') • Нидерлехнер Флориан 55' 82' ( Финнбогасон Альфред ( 82') • Рихтер Марко 72' ( Йенсен Фредрик ( 72')
Запасные: Валентин Мадс • Tim Civeja • Коубек Томаш • Грегорич Михаэль • Сухи Марек
Луте Андреас • Фридрих Марвин • Кнохе Робин • Шлоттербек Нико 78' ( Гисельман Нико ( 78') • Триммель Кристофер • 67'Прёмель Гриша 71' ( Гогия Акакий ( 71') • Андрих Роберт • Ленц Кристофер 79' ( Тойхерт Седрик ( 79') • Бекер Шеральдо 63' ( Бюльтер Мариус ( 63') • Авонийи Тайво • Ингвартсен Маркус 71' ( Гентнер Кристиан ( 71')
Запасные: Рюэрсон Юлиан • Кариус Лорис • Гризбек Себастьян • Эндо Кейта
23 января. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Байер, РБ Лейпциг, Айнтрахт Франкфурт