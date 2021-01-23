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«Ювентус» нацелился на полузащитника «Баварии»

23 Января 2021, 15:58,


Полузащитник мюнхенской «Баварии» Корентин Толиссо может сменить Бундеслигу на Серию А, об этом информирует издание Bild.

Согласно данным источника, заинтересованность в подписании 26-летнего французского хавбека проявляет туринский «Ювентус». Ожидается, что в скором времени «старая синьора» сделает предложение немецкому гранду. Что касается «Баварии», то мюнхенцы готовы расстаться с Толиссо.

Напомним, что Корентин перешел в мюнхенский клуб из «Лиона» в 2017-м году. В нынешнем сезоне чемпионата Германии полузащитник провел 12 поединков, в которых получил одну красную карточку.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Трансферы футбола - зима 2021, Корентин Толиссо
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