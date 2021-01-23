«Ювентус» нацелился на полузащитника «Баварии»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Корентин Толиссо может сменить Бундеслигу на Серию А, об этом информирует издание Bild.

Согласно данным источника, заинтересованность в подписании 26-летнего французского хавбека проявляет туринский «Ювентус». Ожидается, что в скором времени «старая синьора» сделает предложение немецкому гранду. Что касается «Баварии», то мюнхенцы готовы расстаться с Толиссо.

Напомним, что Корентин перешел в мюнхенский клуб из «Лиона» в 2017-м году. В нынешнем сезоне чемпионата Германии полузащитник провел 12 поединков, в которых получил одну красную карточку.