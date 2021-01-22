Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Йович не перешёл в «Милан» из-за Ибрагимовича

22 Января 2021, 15:34,

Global Look Press

Лука Йович пока так и не смог заиграть в «Реале». Недавно серб отправился в аренду в «Айнтрахт», в составе которого ранее провёл два успешных сезона.

Одним из клубов, желавших арендовать Йовича в январе, был «Милан», который в настоящее время лидирует в чемпионате Италии. Как сообщает Bild, сербский нападающий отказался от этого варианта, поскольку опасался, что из-за Златана Ибрагимовича он не будет регулярно получать игровое время.

В итоге «Милану» пришлось искать другой вариант усиления нападения, и клуб подписал контракт с Марио Манджукичем, пребывавшим в статусе свободного агента.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Милан, Златан Ибрагимович, Айнтрахт Франкфурт, Лука Йович
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола