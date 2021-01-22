​Йович не перешёл в «Милан» из-за Ибрагимовича

Лука Йович пока так и не смог заиграть в «Реале». Недавно серб отправился в аренду в «Айнтрахт», в составе которого ранее провёл два успешных сезона.

Одним из клубов, желавших арендовать Йовича в январе, был «Милан», который в настоящее время лидирует в чемпионате Италии. Как сообщает Bild, сербский нападающий отказался от этого варианта, поскольку опасался, что из-за Златана Ибрагимовича он не будет регулярно получать игровое время.

В итоге «Милану» пришлось искать другой вариант усиления нападения, и клуб подписал контракт с Марио Манджукичем, пребывавшим в статусе свободного агента.