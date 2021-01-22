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Румменигге подтвердил интерес «Баварии» к Упамекано

22 Января 2021, 09:19,

twitter.com

Защитник «РБ Лейпцига» Дайо Упамекано находится в сфере интересов мюнхенской «Баварии». Об этом поведал председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге.

«Мы заинтересованы в этом футболисте. Подумаем над его переходом. Зимой трансфер точно не состоится. Упамекано останется в Лейпциге до завершения сезона», - передает слова руководителя портал Goal.

Ранее сообщалось, что «РБ Лейпциг» намерен выручить с продажи 22-летнего французского защитника порядка 42 миллионов евро.

В нынешнем сезоне немецкого чемпионата Упамекано сыграл 16 поединков, записав на свой счет один забитый мяч.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Карл-Хайнц Румменигге, Дайо Упамекано
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