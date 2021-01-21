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Несколько клубов поборются за Упамекано

21 Января 2021, 21:43,


Защитник немецкого «РБ Лейпцига» Дайо Упамекано стал трансферной целю сразу нескольких европейских топ-клубов.

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил о том, что клуб заинтересован во французе и активно контактирует с его агентом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо. Но конкурентами действующего победителя Лиги чемпионов могут стать топ-клубы английской Премьер-лиги и «ПСЖ».

В текущем сезоне Дайо провёл за «РБ Лейпциг» во всех турнирах 23 матча и отметился одним голом. Он также сыграл две встречи за сборную Франции в Лиге наций и забил один мяч в ворота Хорватии.
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: РБ Лейпциг, Бундеслига, Дайо Упамекано
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