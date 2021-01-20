Рибери: «Я верю в Сане»

Вингер «Фиорентины» Франк Рибери высказался о футболисте мюнхенской «Баварии» Лерое Сане.

«Я верю в Лероя, он очень талантлив и ещё молод. Конечно, Коман и Гнабри играют в «Баварии» дольше, они уже хорошо знакомы с философией клуба. Сане перешёл из «Манчестер Сити», большого клуба, где он доказал свою состоятельность в условиях жесткой конкуренции», - цитирует Рибери Bild.

25-летний Сане сыграл 25 матчей за «Баварию» в нынешнем сезоне, забил семь голов и отдал пять голевых передач. Контракт немецкого футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года, он перешёл в «Баварию» прошлым летом.