Зидан высказался о возможном трансфере Алабы в «Реал»

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о потенциальном переходе защитника Давида Алабы из мюнхенской «Баварии». Контракт игрока с чемпионом Германии истекает летом 2021-го года.

«Сейчас Давид является игроком другого клуба. Я там не работаю, поэтому не знаю всех деталей. Я тренирую «Реал» и готовлю команду к следующему матчу. Не собираюсь зацикливаться на этих новостях. Для меня сейчас самое главное - результат следующего поединка», - передает слова французского тренера beIN Sports.

Ранее СМИ сообщали, что Алаба согласовал с «галактикос» контракт на четыре года.