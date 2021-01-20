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Зидан высказался о возможном трансфере Алабы в «Реал»

20 Января 2021, 09:19,

Global Look Press

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о потенциальном переходе защитника Давида Алабы из мюнхенской «Баварии». Контракт игрока с чемпионом Германии истекает летом 2021-го года.

«Сейчас Давид является игроком другого клуба. Я там не работаю, поэтому не знаю всех деталей. Я тренирую «Реал» и готовлю команду к следующему матчу. Не собираюсь зацикливаться на этих новостях. Для меня сейчас самое главное - результат следующего поединка», - передает слова французского тренера beIN Sports.

Ранее СМИ сообщали, что Алаба согласовал с «галактикос» контракт на четыре года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Давид Алаба
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