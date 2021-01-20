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Флик хочет сохранить Алабу в «Баварии»

20 Января 2021, 08:25,

Global Look Press

Наставник мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о назревающем уходе из клуба австрийского защитника Давида Алабы.

«Переход не стоит исключать, если открыто трансферное окно и срок действия трудового соглашения истекает. Но сейчас я могу сказать, что ничего не знаю о возможном трансфере Давида. Лично я хотел бы, чтобы Алаба остался в «Баварии». Надежда умирает последней», - передает слова специалиста портал Goal.

Ранее СМИ сообщали, что 28-летний австриец согласовал четырехлетний контракт с мадридским «Реалом». Зарплата Алабы в «королевском» клубе составит 11 миллионов евро в год.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Давид Алаба, Ханс-Дитер Флик
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