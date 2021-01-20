«Байер» дожал дортмундскую «Боруссию», «Хоффенхайм» и «Вольфсбург» победили

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20 Января 2021, 00:30,
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В центральном матче 17-го тура чемпионата Германии играли соседи по таблице, «Байер» и дортмундская «Боруссия». «Аспириновые» превзошли соперника по количеству моментов и победили со счетом 2:1 благодаря голу Мусса Диаби и его передачи в контратаке на Флориана Вирца. Юлиан Брандт забил за «шмелей».
«Хоффенхайм» устроил разгром «Герте» (3:0). Кшиштоф Пёнтек не забил 11-метровый в дебюте, а соперники ответили тремя голами, включая дубль Андрея Крамарича. Также «Вольфсбург» был сильнее «Майнца» - 2:0.
Протокол игры
|Байер Л
|2:1
|Боруссия Д
|(1:0) Диаби Мусса 14'
|67' Брандт Юлиан (1:1)
|(2:1) Вирц Флориан 80'
Градецки Лукаш • Бендер Ларс • Та Джонатан • Тапсоба Эдмон • Венделл Боргес 60' ( Синкгравен Дэйли ( 60') • Вирц Флориан • Арангис Чарлес 70' ( Демирбай Керем ( 70') • Амири Надим • Диаби Мусса • 78'Аларио Лукас 69' ( Шик Патрик ( 69') • Бэйли Леон 73'
Запасные: Ломб Никлас • Гедикли Эмрехан • Едвай Тин • Фосу-Менса Тимоти • Драгович Александр • Гриль Леннарт
Бюрки Роман • Мёнье Тома • Аканджи Мануэль • Хуммельс Матс • 90'Геррейро Рафаэль • Беллингхем Джуд 83' ( Мукоко Юссуфа ( 83') • Делани Томас • 90'Санчо Джедон 73' ( Джованни Рейна ( 73') • Ройс Марко 89' ( Тиггес Штеффен ( 89') • Брандт Юлиан • Холанн Эрлинг
Запасные: Морей Матеу • Пищек Лукаш • Рейньер Жезус • Шульц Нико • Дауд Махмуд • Хитц Mapвин
19 января. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
Протокол игры
|Герта
|0:3
|Хоффенхайм
|33' Руди Себастьян (0:1)
|68' Крамарич Андрей (0:2)
|88' Крамарич Андрей (0:3)
Шволов Александер • Пекарик Петер 46' ( Зефёйк Дейовайсио ( 46') • Штарк Никлас • Альдерете Омар • Миттельштедт Максимилиан 60' ( Лукебакио Доди ( 60' ) • 66'Тусар Люка • Дарида Владимир 60' ( Нец Лука ( 60') • Гендузи Маттео • Кунья Матеус • Пёнтек Кшиштоф 72' ( Редан Дайшон ( 72') • Кордоба Джон
Запасные: Нганкам Жессик • Торунарига Джордан • Ярстейн Руне • Аскасибар Сантьяго • Леки Мэттью
Бауманн Оливер • Адамс Касим • Фогт Кевин 60' ( Нордтвейт Ховард ( 60') • Пош Штефан • Гачинович Мийат • 25'Руди Себастьян • Самассеку Диади • Крамарич Андрей 90' ( Адамян Саркис ( 90') • Йон Марко • Баумгартнер Кристоф 88' ( Богард Мелайро ( 88') • Даббур Мунас 60' ( Бебу Ила ( 60')
Запасные: Max Geschwill • Бейер Максимилиан • Бренет Джошуа • Ларсен Якоб-Бруун • Пентке Филипп
19 января. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).
Протокол игры
|Майнц
|0:2
|Вольфсбург
|65' Бялек Бартош (0:1)
|79' Вегхорст Ваут (0:2)
Центнер Робин • Ньякат Мусса • Бель Штефан 74' ( Сцалай Адам ( 74') • Хак Александер • Озтунали Левин 62' ( Тауэр Никлас ( 62') • Баррейро Леандро • Мвене Филипп • Бутьюс Жан-Поль 57' 61' ( Кор Доминик ( 61') • Латца Данни • Онисиво Карим • Буркардт Джонатан 82' ( Кайсон Робин ( 82')
Запасные: Чжи Дон-Вонь • Килиан Лука • Папела Мервиль • Штёгер Кевин • Дамен Финн
Кастельс Коэн • Баку Ридле 74' ( Герардт Янник ( 74') • Лакруа Максанс • Брукс Джон • Отавио Пауло • Шлагер Ксавер • Арнольд Максимилиан 87' ( Мехмеди Адмир ( 87') • Брекало Йосип 60' ( Бялек Бартош ( 60') • Филипп Максимилиан 53' 74' ( Мбабу Кевин ( 74') • Штеффен Ренато • Вегхорст Ваут 87' ( Гилавоги Жошуа ( 87' ) 90'
Запасные: Гинчек Даниэль • Виктор Жоао II • Перван Павао • Виллиам Фуртадо
19 января. Стадион "Опель-Арена" (Майнц).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Боруссия Дортмунд, Вольфсбург, Байер, Хоффенхайм
Байер яркий матч выдал. Затоптал БД.
Боруху впору менять любимую команду)))