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«Байер» дожал дортмундскую «Боруссию», «Хоффенхайм» и «Вольфсбург» победили

20 Января 2021, 00:30,

Global Look Press

В центральном матче 17-го тура чемпионата Германии играли соседи по таблице, «Байер» и дортмундская «Боруссия». «Аспириновые» превзошли соперника по количеству моментов и победили со счетом 2:1 благодаря голу Мусса Диаби и его передачи в контратаке на Флориана Вирца. Юлиан Брандт забил за «шмелей».

«Хоффенхайм» устроил разгром «Герте» (3:0). Кшиштоф Пёнтек не забил 11-метровый в дебюте, а соперники ответили тремя голами, включая дубль Андрея Крамарича. Также «Вольфсбург» был сильнее «Майнца» - 2:0.

Протокол игры  
Байер Л 2:1 Боруссия Д
(1:0) Диаби Мусса 14'    
    67' Брандт Юлиан (1:1)
(2:1) Вирц Флориан 80'    
Градецки Лукаш Бендер Ларс Та Джонатан Тапсоба Эдмон Венделл Боргес   60' (Синкгравен Дэйли (   60') Вирц Флориан Арангис Чарлес   70' (Демирбай Керем (   70') Амири Надим Диаби Мусса   78' Аларио Лукас   69' (Шик Патрик (   69') Бэйли Леон   73'
Запасные: Ломб Никлас Гедикли Эмрехан Едвай Тин Фосу-Менса Тимоти Драгович Александр Гриль Леннарт
Бюрки Роман Мёнье Тома Аканджи Мануэль Хуммельс Матс   90' Геррейро Рафаэль Беллингхем Джуд   83' (Мукоко Юссуфа (   83') Делани Томас   90' Санчо Джедон   73' (Джованни Рейна (   73') Ройс Марко   89' (Тиггес Штеффен (   89') Брандт Юлиан Холанн Эрлинг
Запасные: Морей Матеу Пищек Лукаш Рейньер Жезус Шульц Нико Дауд Махмуд Хитц Mapвин
19 января. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
Протокол игры  
Герта 0:3 Хоффенхайм
    33' Руди Себастьян (0:1)
    68' Крамарич Андрей (0:2)
    88' Крамарич Андрей (0:3)
Шволов Александер Пекарик Петер   46' (Зефёйк Дейовайсио (   46') Штарк Никлас Альдерете Омар Миттельштедт Максимилиан   60' (Лукебакио Доди (   60'   66') Тусар Люка Дарида Владимир   60' (Нец Лука (   60') Гендузи Маттео Кунья Матеус Пёнтек Кшиштоф   72' (Редан Дайшон (   72') Кордоба Джон
Запасные: Нганкам Жессик Торунарига Джордан Ярстейн Руне Аскасибар Сантьяго Леки Мэттью
Бауманн Оливер Адамс Касим Фогт Кевин   60' (Нордтвейт Ховард (   60') Пош Штефан Гачинович Мийат   25' Руди Себастьян Самассеку Диади Крамарич Андрей   90' (Адамян Саркис (   90') Йон Марко Баумгартнер Кристоф   88' (Богард Мелайро (   88') Даббур Мунас   60' (Бебу Ила (   60')
Запасные: Max Geschwill Бейер Максимилиан Бренет Джошуа Ларсен Якоб-Бруун Пентке Филипп
19 января. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).
Протокол игры  
Майнц 0:2 Вольфсбург
    65' Бялек Бартош (0:1)
    79' Вегхорст Ваут (0:2)
Центнер Робин Ньякат Мусса Бель Штефан   74' (Сцалай Адам (   74') Хак Александер Озтунали Левин   62' (Тауэр Никлас (   62') Баррейро Леандро Мвене Филипп Бутьюс Жан-Поль   57'   61' (Кор Доминик (   61') Латца Данни Онисиво Карим Буркардт Джонатан   82' (Кайсон Робин (   82')
Запасные: Чжи Дон-Вонь Килиан Лука Папела Мервиль Штёгер Кевин Дамен Финн
Кастельс Коэн Баку Ридле   74' (Герардт Янник (   74') Лакруа Максанс Брукс Джон Отавио Пауло Шлагер Ксавер Арнольд Максимилиан   87' (Мехмеди Адмир (   87') Брекало Йосип   60' (Бялек Бартош (   60') Филипп Максимилиан   53'   74' (Мбабу Кевин (   74') Штеффен Ренато Вегхорст Ваут   87' (Гилавоги Жошуа (   87'   90')
Запасные: Гинчек Даниэль Виктор Жоао II Перван Павао Виллиам Фуртадо
19 января. Стадион "Опель-Арена" (Майнц).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Боруссия Дортмунд, Вольфсбург, Байер, Хоффенхайм
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Комментарии (1)
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0
Underdog
20 Января 2021, 00:56

Байер яркий матч выдал. Затоптал БД.
Боруху впору менять любимую команду)))

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