«Байер» дожал дортмундскую «Боруссию», «Хоффенхайм» и «Вольфсбург» победили

В центральном матче 17-го тура чемпионата Германии играли соседи по таблице, «Байер» и дортмундская «Боруссия». «Аспириновые» превзошли соперника по количеству моментов и победили со счетом 2:1 благодаря голу Мусса Диаби и его передачи в контратаке на Флориана Вирца. Юлиан Брандт забил за «шмелей».

«Хоффенхайм» устроил разгром «Герте» (3:0). Кшиштоф Пёнтек не забил 11-метровый в дебюте, а соперники ответили тремя голами, включая дубль Андрея Крамарича. Также «Вольфсбург» был сильнее «Майнца» - 2:0.