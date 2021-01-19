Хунтелаар - снова игрок «Шальке»

Нападающий «Аякса» Клаас-Ян Хунтелаар вернулся в «Шальке», подписав контракт на полгода. В Гельзенкирхене он провел семь лет и в 2017 году вернулся в «Аякс», в котором забил 76 мячей в 92 матчах за два года и получил шанс проявить себя в «Реале». После не лучшего и короткого отрезка в Мадриде, а затем «Милане» «Охотник» проявил себя в «Шальке». В текущем сезоне на счету Хунтелаара семь голов в 11 матчах, включая исторический дубль в пятницу, когда ветеран вышел на поле на 89-й минуте.

Клаас-Ян Хунтелаар завоевал две медали на чемпионатах мира и провел в сборной Голландии 76 матчей (42 гола).