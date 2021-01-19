Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Хунтелаар - снова игрок «Шальке»

19 Января 2021, 21:00,

Global Look Press

Нападающий «Аякса» Клаас-Ян Хунтелаар вернулся в «Шальке», подписав контракт на полгода. В Гельзенкирхене он провел семь лет и в 2017 году вернулся в «Аякс», в котором забил 76 мячей в 92 матчах за два года и получил шанс проявить себя в «Реале». После не лучшего и короткого отрезка в Мадриде, а затем «Милане» «Охотник» проявил себя в «Шальке». В текущем сезоне на счету Хунтелаара семь голов в 11 матчах, включая исторический дубль в пятницу, когда ветеран вышел на поле на 89-й минуте.

Клаас-Ян Хунтелаар завоевал две медали на чемпионатах мира и провел в сборной Голландии 76 матчей (42 гола).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Аякс, Шальке 04, Клаас-Ян Хунтелаар
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола