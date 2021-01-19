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Отец Алабы опроверг, что защитник подписал контракт с «Реалом»

19 Января 2021, 13:44,

LiveSport.Ru

Австрийский защитник Давид Алаба, у которого истекает контракт с мюнхенской «Баварией», пока не подписал соглашение с мадридским «Реалом». Об этом рассказал отец футболиста.

«Пока решение не принято. Давид не подписывал договор с «королевским» клубом. Кроме «Реала», есть и другие претенденты на моего сына», - передает слова отца Алабы портал Sport1.

Ранее в СМИ появилась информация, что 28-летний защитник согласовал с мадридским грандом четырехлетний контракт с окладом 11 миллионов евро.

Алаба выступает за мюнхенский клуб с 2009-го года. В текущем сезоне чемпионата Германии австриец сыграл 15 поединков, записав на свой счет один забитый мяч.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Давид Алаба
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