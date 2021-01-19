«Шальке» согласовал трансфер Хунтелаара

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19 Января 2021, 12:30,
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Гельзенкирхенский «Шальке» провел успешные переговоры с амстердамским «Аяксом» насчет трансфера центрфорварда Клааса-Яна Хунтелаара, утверждает издание De Telegraaf.
Согласно данным источника, 37-летний бомбардир пройдет медобследование в Гельзенкирхене, после чего подпишет трудовой договор с немецким клубом.
Напомним, что нападающий выступал за «Шальке» с 2010-го по 2017-й год. За этот отрезок времени голландец записал себе в актив 126 голов и 35 ассистов в 240 поединках.
После 16 туров Бундеслиги клуб из Гельзенкирхена набрал семь очков и занимает последнее место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Шальке 04, Трансферы футбола - зима 2021, Клаас-Ян Хунтелаар