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Алаба согласовал контракт с «Реалом»

19 Января 2021, 08:10,

Global Look Press

Защитник сборной Австрии и мюнхенской «Баварии» Давид Алаба продолжит карьеру в чемпионате Испании. 28-летний футболист согласовал долгосрочный трудовой договор с мадридским «Реалом».

Как информирует газета Marca, Алаба перейдет в «королевский» клуб на правах свободного агента грядущим летом. Стороны подпишут контракт, который будет рассчитан на четыре года. Заработная плата игрока составит 11 миллионов евро в год.

Давид защищает цвета «Баварии» с 2009-го года. В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги австрийский футболист провел 15 поединков, записав на свой счет один забитый мяч.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Давид Алаба, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
19 Января 2021, 10:44

Хорошое усиление для РМ, удачи австрийскому универсалу...

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