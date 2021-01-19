Алаба согласовал контракт с «Реалом»

Защитник сборной Австрии и мюнхенской «Баварии» Давид Алаба продолжит карьеру в чемпионате Испании. 28-летний футболист согласовал долгосрочный трудовой договор с мадридским «Реалом».

Как информирует газета Marca, Алаба перейдет в «королевский» клуб на правах свободного агента грядущим летом. Стороны подпишут контракт, который будет рассчитан на четыре года. Заработная плата игрока составит 11 миллионов евро в год.

Давид защищает цвета «Баварии» с 2009-го года. В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги австрийский футболист провел 15 поединков, записав на свой счет один забитый мяч.