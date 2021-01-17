Дубль Йовича позволил «Айнтрахту» обыграть «Шальке»

Победа в прошлом туре, прервавшая чудовищную серию «Шальке» так и осталась исключением из правил. В 16-м туре «кобальтовые» снова проиграли, нанеся всего три удара в сторону ворот «Айнтрахта». Коллектив из Франкфурта был сильнее (3:1), а победные мячи на счету Луки Йовича, который временно вернулся из «Реала».

«Айнтрахт» с 26 очками вышел на шестое место, догнав «Вольфсбург».