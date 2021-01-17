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Дубль Йовича позволил «Айнтрахту» обыграть «Шальке»

17 Января 2021, 21:55,

Global Look Press

Победа в прошлом туре, прервавшая чудовищную серию «Шальке» так и осталась исключением из правил. В 16-м туре «кобальтовые» снова проиграли, нанеся всего три удара в сторону ворот «Айнтрахта». Коллектив из Франкфурта был сильнее (3:1), а победные мячи на счету Луки Йовича, который временно вернулся из «Реала».

«Айнтрахт» с 26 очками вышел на шестое место, догнав «Вольфсбург».

Протокол игры  
Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04
(1:0) Андре Силва 28'    
    29' Matthew Hoppe (1:1)
(2:1) Йович Лука 72'    
(3:1) Йович Лука 90'    
Трапп Кевин Абрахам Давид Хинтереггер Мартин   52' (Хрустиц Айдин (   52') Н'Дика Эван Дурм Эрик   62' (Йович Лука (   62') Соу Джибриль Хасебе Макото Костич Филип Баркок Аймен   79' (Камада Даити (   79') Юнес Амин   80' (Туре Альмами (   80') Андре Силва
Запасные: Ильзанкер Штефан Цубер Стивен Шуберт Маркус Чендлер Тимоти Тута
Ферман Ральф Беккер Тимо Кабак Озан Настасич Матия Колашинац Сеад Стамбули Бенжамен Сердар Суат Раман Бенито   61' (Боздоган Джан (   61') Ют Марк Арит Амин   79' (Ощипка Бастиан (   79') Matthew Hoppe   87' (Кутуджу Ахмед (   87'   87')
Запасные: Мерджан Левент Тиау Малик Рённов Фредерик Маскарель Омар Лангер Михаэль Мендиль Хамза
17 января. Стадион "Deutsche Bank Park".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Шальке 04, Айнтрахт Франкфурт, Лука Йович
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