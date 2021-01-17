Дубль Йовича позволил «Айнтрахту» обыграть «Шальке»

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17 Января 2021, 21:55,
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Победа в прошлом туре, прервавшая чудовищную серию «Шальке» так и осталась исключением из правил. В 16-м туре «кобальтовые» снова проиграли, нанеся всего три удара в сторону ворот «Айнтрахта». Коллектив из Франкфурта был сильнее (3:1), а победные мячи на счету Луки Йовича, который временно вернулся из «Реала».
«Айнтрахт» с 26 очками вышел на шестое место, догнав «Вольфсбург».
Протокол игры
|Айнтрахт Фр
|3:1
|Шальке 04
|(1:0) Андре Силва 28'
|29' Matthew Hoppe (1:1)
|(2:1) Йович Лука 72'
|(3:1) Йович Лука 90'
Трапп Кевин • Абрахам Давид • Хинтереггер Мартин 52' ( Хрустиц Айдин ( 52') • Н'Дика Эван • Дурм Эрик 62' ( Йович Лука ( 62') • Соу Джибриль • Хасебе Макото • Костич Филип • Баркок Аймен 79' ( Камада Даити ( 79') • Юнес Амин 80' ( Туре Альмами ( 80') • Андре Силва
Запасные: Ильзанкер Штефан • Цубер Стивен • Шуберт Маркус • Чендлер Тимоти • Тута
Ферман Ральф • Беккер Тимо • Кабак Озан • Настасич Матия • Колашинац Сеад • Стамбули Бенжамен • Сердар Суат • Раман Бенито 61' ( Боздоган Джан ( 61') • Ют Марк • Арит Амин 79' ( Ощипка Бастиан ( 79') • Matthew Hoppe 87' ( Кутуджу Ахмед ( 87' ) 87'
Запасные: Мерджан Левент • Тиау Малик • Рённов Фредерик • Маскарель Омар • Лангер Михаэль • Мендиль Хамза
17 января. Стадион "Deutsche Bank Park".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Шальке 04, Айнтрахт Франкфурт, Лука Йович