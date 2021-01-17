​37-летний Хунтелаар решил вернуться в «Шальке»

Тридцатисемилетний нападающий Клаас-Ян Хунтелаар принял решение вернуться в «Шальке», чтобы помочь команде в борьбе за выживание в Бундеслиге. Об этом на своих страницах информирует известное немецкое издание Bild.

Хунтелаар выступал за команду из Гельзенкирхена с 2010 по 2017 год. За этот период нападающий записал на свой счёт 126 голов и 35 голевых передач в 240 матчах в различных соревнованиях.

«Шальке» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Германии. В пятнадцати играх команда смогла раздобыть только семь зачётных баллов.