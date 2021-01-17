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​37-летний Хунтелаар решил вернуться в «Шальке»

17 Января 2021, 16:33,

Global Look Press

Тридцатисемилетний нападающий Клаас-Ян Хунтелаар принял решение вернуться в «Шальке», чтобы помочь команде в борьбе за выживание в Бундеслиге. Об этом на своих страницах информирует известное немецкое издание Bild.

Хунтелаар выступал за команду из Гельзенкирхена с 2010 по 2017 год. За этот период нападающий записал на свой счёт 126 голов и 35 голевых передач в 240 матчах в различных соревнованиях.

«Шальке» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Германии. В пятнадцати играх команда смогла раздобыть только семь зачётных баллов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Аякс, Шальке 04, Трансферы футбола - зима 2021, Клаас-Ян Хунтелаар
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