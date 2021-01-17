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​Румменигге рассказал, как Гвардиола довёл его до слёз

17 Января 2021, 15:28,

twitter.com

Глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге вспомнил, как Хосеп Гвардиола довёл его до слёз.

«Один вечер я запомню навсегда. В ноябре 2015 года во время совместной трапезы Гвардиола сказал мне, что должен покинуть «Баварию». Сказал, что ему нужен новый вызов. Это был эмоциональный вечер – мы оба плакали. Это запомнилось мне», - сказал Румменигге в интервью Bild.

По словам Румменигге, он провёл много вечеров с Гвардиолой, попивая вино.

«Иногда я говорил Хосепу, что ему сегодня лучше оставить автомобиль. Он надёжный и замечательный человек, с которым можно весело провести время», - отметил представитель «Баварии».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Хосеп Гвардиола, Карл-Хайнц Румменигге
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Комментарии (1)
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1
ингерман
17 Января 2021, 16:06

ай.. свежий анекдоц от дедушки..
сидят в гаштете пепка с к-х и пивко наяриваюц с сардельками..
- пепка хороший ты парень но физрук.. вот скажи а ты б смог сборной командовать..
- смог бы чё..
- а сборной европы против сборной америки..
- малость подучица.. смог бы..
- ну а в мировом масштабе.. супротив инопланетного супостату.. смог бы..
- эк ты завернул чертова болячка.. давай лучше споем по-нашему - по не-рузски
- эх! по рейну гуляет, по рейну гуляеть, по рейну хуляеть казак мо-ло-дой! )))

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