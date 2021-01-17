​Румменигге рассказал, как Гвардиола довёл его до слёз

Глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге вспомнил, как Хосеп Гвардиола довёл его до слёз.

«Один вечер я запомню навсегда. В ноябре 2015 года во время совместной трапезы Гвардиола сказал мне, что должен покинуть «Баварию». Сказал, что ему нужен новый вызов. Это был эмоциональный вечер – мы оба плакали. Это запомнилось мне», - сказал Румменигге в интервью Bild.

По словам Румменигге, он провёл много вечеров с Гвардиолой, попивая вино.

«Иногда я говорил Хосепу, что ему сегодня лучше оставить автомобиль. Он надёжный и замечательный человек, с которым можно весело провести время», - отметил представитель «Баварии».