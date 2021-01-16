​«Штуттгарт» стал пятым клубом, забившим 3000 голов в Бундеслиге

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16 Января 2021, 22:33,
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В субботу вечером «Штуттгарт» добился ничьей в домашнем матче чемпионата Германии с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха – 2:2. Для «Штуттгарта» это были 3000-й и 3001-й забитые голы в истории Бундеслиги.
«Штуттгарт» стал пятым клубом, сумевшим достичь отметки в 3000 забитых голов в Бундеслиге. Ранее это удавалось «Баварии», дортмундской и мёнхенгладбахской «Боруссиям» и «Вердеру».
На текущий момент «Штуттгарт» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Германии. В шестнадцати матчах команда раздобыла двадцать два зачётных балла.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Штуттгарт