​«Штуттгарт» стал пятым клубом, забившим 3000 голов в Бундеслиге

В субботу вечером «Штуттгарт» добился ничьей в домашнем матче чемпионата Германии с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха – 2:2. Для «Штуттгарта» это были 3000-й и 3001-й забитые голы в истории Бундеслиги.

«Штуттгарт» стал пятым клубом, сумевшим достичь отметки в 3000 забитых голов в Бундеслиге. Ранее это удавалось «Баварии», дортмундской и мёнхенгладбахской «Боруссиям» и «Вердеру».

На текущий момент «Штуттгарт» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Германии. В шестнадцати матчах команда раздобыла двадцать два зачётных балла.