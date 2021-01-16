Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Штуттгарт» стал пятым клубом, забившим 3000 голов в Бундеслиге

16 Января 2021, 22:33,

Global Look Press

В субботу вечером «Штуттгарт» добился ничьей в домашнем матче чемпионата Германии с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха – 2:2. Для «Штуттгарта» это были 3000-й и 3001-й забитые голы в истории Бундеслиги.

«Штуттгарт» стал пятым клубом, сумевшим достичь отметки в 3000 забитых голов в Бундеслиге. Ранее это удавалось «Баварии», дортмундской и мёнхенгладбахской «Боруссиям» и «Вердеру».

На текущий момент «Штуттгарт» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Германии. В шестнадцати матчах команда раздобыла двадцать два зачётных балла.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Штуттгарт
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Снегопад помешал «Реалу» забить «Осасуне»
Снегопад помешал «Реалу» забить «Осасуне»
Пока рано волноваться за Миранчука
Пока рано волноваться за Миранчука


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола