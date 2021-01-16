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«Боруссия» из Дортмунда и «РБ Лейпциг» потеряли очки, единственная победа у «Вердера»

16 Января 2021, 19:27,

Global Look Press

В субботу в чемпионате Германии играются матчи 16-го тура. «Боруссия» из Дортмунда играла против «Майнца». Уже на второй минуте Эрлинг Холанн отправил мяч в сетку ворот, но из офсайда. В этой встрече также были выходы один на один с голкипером, три попадания в штангу и, конечно же, голы. В контратаке гости повели, но пропустили достаточно быстро в ответ и тут же получили пенальти в свои ворота, но Марко Ройс не попал в створ - 1:1.

«РБ Лейпциг» играл в гостях против «Вольфсбурга» и повел в счете не пятой минуте, однако в итоге был вынужден отыгрываться и довольствовался ничьей (2:2).

В этом туре также было два результата 0:0. Единственная победа в активе «Вердера» (2:0, над «Аугсбургом»).

Протокол игры  
Боруссия Д 1:1 Майнц
    57' Озтунали Левин (0:1)
(1:1) Мёнье Тома 73'    
Бюрки Роман Мёнье Тома Хуммельс Матс Загаду Дан-Аксель   45' (Аканджи Мануэль (   45') Геррейро Рафаэль Джан Эмре   68' Беллингхем Джуд   60' (Мукоко Юссуфа (   60') Санчо Джедон Ройс Марко Брандт Юлиан Холанн Эрлинг
Запасные: Морей Матеу Пасслак Феликс Тиггес Штеффен Рейньер Жезус Делани Томас Шульц Нико Хитц Mapвин
Центнер Робин Озтунали Левин Ньякат Мусса Бель Штефан Хак Александер   47' Мвене Филипп   40' Латца Данни   90' (Штёгер Кевин (   90') Баррейро Леандро Бутьюс Жан-Поль   79' (Тауэр Никлас (   79') Буркардт Джонатан   80' (Сцалай Адам (   80') Кайсон Робин   65' (Онисиво Карим (   65')
Запасные: Небель Пауль Килиан Лука Папела Мервиль Дамен Финн Матета Жан-Филипп
16 января. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
Протокол игры  
Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг
    5' Мукиэле Норди (0:1)
(1:1) Вегхорст Ваут 22'    
(2:1) Штеффен Ренато 35'    
    54' Орбан Вилли (2:2)
Кастельс Коэн Мбабу Кевин   50' Лакруа Максанс   81' Брукс Джон Отавио Пауло   48' Шлагер Ксавер Гилавоги Жошуа Баку Ридле   70' (Брекало Йосип (   70') Герардт Янник Штеффен Ренато   85' (Филипп Максимилиан (   85') Вегхорст Ваут   59'
Запасные: Зирслебен Тим Мехмеди Адмир Гинчек Даниэль Бялек Бартош Виктор Жоао II Перван Павао Виллиам Фуртадо
Гулачи Петер Орбан Вилли Юпамекано Део Хальстенберг Марсель Мукиэле Норди   42'   66' (Клостерманн Лукас (   66') Кампль Кевин   71'   79' (Клюйверт Джастин (   79') Забитцер Марсель Анхелиньо Хосе   90' Хайдара Амаду Ольмо Дани   90' (Поульсен Юссуф (   90') Форсберг Эмиль   46' (Нкунку Кристофер (   46')
Запасные: Самарджич Лазар Мартинес Хосеп Хи-Чан Хван Сорлот Александр Адамс Тайлер
16 января. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
Протокол игры  
Вердер 2:0 Аугсбург
(1:0) Гебреселассие Теодор 84'    
(2:0) Агу Феликс 87'    
Павленка Иржи Велькович Милош Топрак Омер Фридль Марко Гебреселассие Теодор Эггештайн Максимилиан Мёхвальд Кевин   90' (Рашица Милот (   90') Мбом Жан-Мануэль Агу Феликс Зельке Дейви   72' (Шмид Романо (   72') Сарджент Джош   90' (Груев Илия (   90')
Запасные: Юя Осако Eren Dinkci Мойсандер Никлас Чон Тахит Капино Стефанос Биттенкорт Леонардо
Гикевич Рафал Оксфорд Рис   87' (Tim Civeja (   87') Гоувелеув Джеффри Удуохаи Феликс Калиджиури Даниэль   32'   58' (Нидерлехнер Флориан (   58') Хедира Рани   87' (Грегорич Михаэль (   87') Груэсо Карлос Валентин Мадс Хан Андре Финнбогасон Альфред   58' (Гумни Роберт (   58') Варгас Рубен   74' (Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль (   74')
Запасные: Стробл Тобиас Гётце Феликс Коубек Томаш Сухи Марек
16 января. Стадион "Wohninvest WESERSTADION".
Протокол игры  
Кёльн 0:0 Герта
Хорн Тимо Честич Сава-Арангел   63' Борнаув Себастьян Кцихос Рафаэль   77' Эхизибуэ Кингсли   78' (Модест Антони (   78') Скири Эйе Хектор Йонас   69' (Эзкан Салих (   69') Хорн Яннес   79' (Якобс Исмаил (   79') Вольф Мариус Дрекслер Доминик   90' (Реджбекай Элвис (   90') Дуда Ондрей
Запасные: Тилманн Ян Арокодаре Толуваласе Каттербах Ноа Шмиц Бенно Цилер Рон-Роберт
Шволов Александер Пекарик Петер Штарк Никлас Альдерете Омар   45' Миттельштедт Максимилиан   86' (Нец Лука (   86') Дарида Владимир   54' Тусар Люка Гендузи Маттео Лукебакио Доди   60' (Кунья Матеус (   60') Пёнтек Кшиштоф Кордоба Джон   86' (Редан Дайшон (   86')
Запасные: Торунарига Джордан Ярстейн Руне Клюнтер Лукас Зефёйк Дейовайсио Аскасибар Сантьяго Леки Мэттью
16 января. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).
Протокол игры  
Хоффенхайм 0:0 Арминия
Бауманн Оливер Пош Штефан Адамс Касим Фогт Кевин   46' (Нордтвейт Ховард (   46') Самассеку Диади Руди Себастьян Гачинович Мийат   88' (Бельфодиль Исхак (   88') Крамарич Андрей Йон Марко   37' Бебу Ила Даббур Мунас   80' (Адамян Саркис (   80')
Запасные: Max Geschwill Бейер Максимилиан Бренет Джошуа Ларсен Якоб-Бруун Богард Мелайро Пентке Филипп
Ортега Штефан Бруннер Седрик   58' (Де Медина Натан (   58') Пипер Амос Нильссон Хоаким   77' Лаурсен Якоб-Баррет Кунце Фабиан Доан Рицу Хартель Марсель   90' (Зойферт Нильс (   90') Ябо Рейнольд   67' (Гебауэр Кристиан (   67') Клос Фабиан Кордова Серхио   67' (Шипплок Свен (   67')
Запасные: Линнер Оскар Суку Себио Ван дер Хорн Майк Майер Арне Лукоки Андерсон
16 января. Стадион "Prezero Arena".
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Боруссия Дортмунд, Вердер, РБ Лейпциг
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