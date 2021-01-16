«Боруссия» из Дортмунда и «РБ Лейпциг» потеряли очки, единственная победа у «Вердера»

В субботу в чемпионате Германии играются матчи 16-го тура. «Боруссия» из Дортмунда играла против «Майнца». Уже на второй минуте Эрлинг Холанн отправил мяч в сетку ворот, но из офсайда. В этой встрече также были выходы один на один с голкипером, три попадания в штангу и, конечно же, голы. В контратаке гости повели, но пропустили достаточно быстро в ответ и тут же получили пенальти в свои ворота, но Марко Ройс не попал в створ - 1:1.

«РБ Лейпциг» играл в гостях против «Вольфсбурга» и повел в счете не пятой минуте, однако в итоге был вынужден отыгрываться и довольствовался ничьей (2:2).

В этом туре также было два результата 0:0. Единственная победа в активе «Вердера» (2:0, над «Аугсбургом»).