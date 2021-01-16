«Боруссия» из Дортмунда и «РБ Лейпциг» потеряли очки, единственная победа у «Вердера»

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16 Января 2021, 19:27,
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В субботу в чемпионате Германии играются матчи 16-го тура. «Боруссия» из Дортмунда играла против «Майнца». Уже на второй минуте Эрлинг Холанн отправил мяч в сетку ворот, но из офсайда. В этой встрече также были выходы один на один с голкипером, три попадания в штангу и, конечно же, голы. В контратаке гости повели, но пропустили достаточно быстро в ответ и тут же получили пенальти в свои ворота, но Марко Ройс не попал в створ - 1:1.
«РБ Лейпциг» играл в гостях против «Вольфсбурга» и повел в счете не пятой минуте, однако в итоге был вынужден отыгрываться и довольствовался ничьей (2:2).
В этом туре также было два результата 0:0. Единственная победа в активе «Вердера» (2:0, над «Аугсбургом»).
Протокол игры
|Боруссия Д
|1:1
|Майнц
|57' Озтунали Левин (0:1)
|(1:1) Мёнье Тома 73'
Бюрки Роман • Мёнье Тома • Хуммельс Матс • Загаду Дан-Аксель 45' ( Аканджи Мануэль ( 45') • Геррейро Рафаэль • Джан Эмре • 68'Беллингхем Джуд 60' ( Мукоко Юссуфа ( 60') • Санчо Джедон • Ройс Марко • Брандт Юлиан • Холанн Эрлинг
Запасные: Морей Матеу • Пасслак Феликс • Тиггес Штеффен • Рейньер Жезус • Делани Томас • Шульц Нико • Хитц Mapвин
Центнер Робин • Озтунали Левин • Ньякат Мусса • Бель Штефан • Хак Александер • 47'Мвене Филипп • 40'Латца Данни 90' ( Штёгер Кевин ( 90') • Баррейро Леандро • Бутьюс Жан-Поль 79' ( Тауэр Никлас ( 79') • Буркардт Джонатан 80' ( Сцалай Адам ( 80') • Кайсон Робин 65' ( Онисиво Карим ( 65')
Запасные: Небель Пауль • Килиан Лука • Папела Мервиль • Дамен Финн • Матета Жан-Филипп
16 января. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
Протокол игры
|Вольфсбург
|2:2
|РБ Лейпциг
|5' Мукиэле Норди (0:1)
|(1:1) Вегхорст Ваут 22'
|(2:1) Штеффен Ренато 35'
|54' Орбан Вилли (2:2)
Кастельс Коэн • Мбабу Кевин • 50'Лакруа Максанс • 81'Брукс Джон • Отавио Пауло • 48'Шлагер Ксавер • Гилавоги Жошуа • Баку Ридле 70' ( Брекало Йосип ( 70') • Герардт Янник • Штеффен Ренато 85' ( Филипп Максимилиан ( 85') • Вегхорст Ваут 59'
Запасные: Зирслебен Тим • Мехмеди Адмир • Гинчек Даниэль • Бялек Бартош • Виктор Жоао II • Перван Павао • Виллиам Фуртадо
Гулачи Петер • Орбан Вилли • Юпамекано Део • Хальстенберг Марсель • Мукиэле Норди 42' 66' ( Клостерманн Лукас ( 66') • Кампль Кевин 71' 79' ( Клюйверт Джастин ( 79') • Забитцер Марсель • Анхелиньо Хосе • 90'Хайдара Амаду • Ольмо Дани 90' ( Поульсен Юссуф ( 90') • Форсберг Эмиль 46' ( Нкунку Кристофер ( 46')
Запасные: Самарджич Лазар • Мартинес Хосеп • Хи-Чан Хван • Сорлот Александр • Адамс Тайлер
16 января. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
Протокол игры
|(1:0) Гебреселассие Теодор 84'
|(2:0) Агу Феликс 87'
Павленка Иржи • Велькович Милош • Топрак Омер • Фридль Марко • Гебреселассие Теодор • Эггештайн Максимилиан • Мёхвальд Кевин 90' ( Рашица Милот ( 90') • Мбом Жан-Мануэль • Агу Феликс • Зельке Дейви 72' ( Шмид Романо ( 72') • Сарджент Джош 90' ( Груев Илия ( 90')
Запасные: Юя Осако • Eren Dinkci • Мойсандер Никлас • Чон Тахит • Капино Стефанос • Биттенкорт Леонардо
Гикевич Рафал • Оксфорд Рис 87' ( Tim Civeja ( 87') • Гоувелеув Джеффри • Удуохаи Феликс • Калиджиури Даниэль 32' 58' ( Нидерлехнер Флориан ( 58') • Хедира Рани 87' ( Грегорич Михаэль ( 87') • Груэсо Карлос • Валентин Мадс • Хан Андре • Финнбогасон Альфред 58' ( Гумни Роберт ( 58') • Варгас Рубен 74' ( Саренсен-Базее Ноа-Йоэль ( 74')
Запасные: Стробл Тобиас • Гётце Феликс • Коубек Томаш • Сухи Марек
16 января. Стадион "Wohninvest WESERSTADION".
Протокол игры
Хорн Тимо • Честич Сава-Арангел • 63'Борнаув Себастьян • Кцихос Рафаэль • 77'Эхизибуэ Кингсли 78' ( Модест Антони ( 78') • Скири Эйе • Хектор Йонас 69' ( Эзкан Салих ( 69') • Хорн Яннес 79' ( Якобс Исмаил ( 79') • Вольф Мариус • Дрекслер Доминик 90' ( Реджбекай Элвис ( 90') • Дуда Ондрей
Запасные: Тилманн Ян • Арокодаре Толуваласе • Каттербах Ноа • Шмиц Бенно • Цилер Рон-Роберт
Шволов Александер • Пекарик Петер • Штарк Никлас • Альдерете Омар • 45'Миттельштедт Максимилиан 86' ( Нец Лука ( 86') • Дарида Владимир • 54'Тусар Люка • Гендузи Маттео • Лукебакио Доди 60' ( Кунья Матеус ( 60') • Пёнтек Кшиштоф • Кордоба Джон 86' ( Редан Дайшон ( 86')
Запасные: Торунарига Джордан • Ярстейн Руне • Клюнтер Лукас • Зефёйк Дейовайсио • Аскасибар Сантьяго • Леки Мэттью
16 января. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).
Протокол игры
|Хоффенхайм
|0:0
|Арминия
Бауманн Оливер • Пош Штефан • Адамс Касим • Фогт Кевин 46' ( Нордтвейт Ховард ( 46') • Самассеку Диади • Руди Себастьян • Гачинович Мийат 88' ( Бельфодиль Исхак ( 88') • Крамарич Андрей • Йон Марко • 37'Бебу Ила • Даббур Мунас 80' ( Адамян Саркис ( 80')
Запасные: Max Geschwill • Бейер Максимилиан • Бренет Джошуа • Ларсен Якоб-Бруун • Богард Мелайро • Пентке Филипп
Ортега Штефан • Бруннер Седрик 58' ( Де Медина Натан ( 58') • Пипер Амос • Нильссон Хоаким • 77'Лаурсен Якоб-Баррет • Кунце Фабиан • Доан Рицу • Хартель Марсель 90' ( Зойферт Нильс ( 90') • Ябо Рейнольд 67' ( Гебауэр Кристиан ( 67') • Клос Фабиан • Кордова Серхио 67' ( Шипплок Свен ( 67')
Запасные: Линнер Оскар • Суку Себио • Ван дер Хорн Майк • Майер Арне • Лукоки Андерсон
16 января. Стадион "Prezero Arena".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Боруссия Дортмунд, Вердер, РБ Лейпциг