Маттеус раскритиковал трансферную политику «Баварии»

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16 Января 2021, 09:49,
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Экс-защитник национальной сборной Германии Лотар Маттеус поделился мнением о трансферной политике мюнхенской «Баварии».
«Меня не устраивает трансферная политика «Баварии». Клуб потерял Коутиньо, Перишича и Алькантару. Они были важными составляющими команды.
С новыми игроками может потребоваться время, чтобы началась настоящая работа. Сейчас у клуба не хватает глубины состава, чтобы проводит ротацию без потери качества», - приводит слова Маттеуча Bayern & Germany в «Твиттере».
После 15 туров Бундеслиги «Бавария» набрала 33 очка и занимает первое место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Бавария, Лотар Маттеус
вообще правильно говорит, Алькантара в том сезоне и правда важным звеном был, Перишич тоже, может в меньшей степени Коутиньо......