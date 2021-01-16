Маттеус раскритиковал трансферную политику «Баварии»

Экс-защитник национальной сборной Германии Лотар Маттеус поделился мнением о трансферной политике мюнхенской «Баварии».

«Меня не устраивает трансферная политика «Баварии». Клуб потерял Коутиньо, Перишича и Алькантару. Они были важными составляющими команды.

С новыми игроками может потребоваться время, чтобы началась настоящая работа. Сейчас у клуба не хватает глубины состава, чтобы проводит ротацию без потери качества», - приводит слова Маттеуча Bayern & Germany в «Твиттере».

После 15 туров Бундеслиги «Бавария» набрала 33 очка и занимает первое место в турнирной таблице.