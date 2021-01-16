Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Маттеус раскритиковал трансферную политику «Баварии»

16 Января 2021, 09:49,

twitter.com

Экс-защитник национальной сборной Германии Лотар Маттеус поделился мнением о трансферной политике мюнхенской «Баварии».

«Меня не устраивает трансферная политика «Баварии». Клуб потерял Коутиньо, Перишича и Алькантару. Они были важными составляющими команды.

С новыми игроками может потребоваться время, чтобы началась настоящая работа. Сейчас у клуба не хватает глубины состава, чтобы проводит ротацию без потери качества», - приводит слова Маттеуча Bayern & Germany в «Твиттере».

После 15 туров Бундеслиги «Бавария» набрала 33 очка и занимает первое место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Лотар Маттеус
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
NOBODY
16 Января 2021, 09:54

вообще правильно говорит, Алькантара в том сезоне и правда важным звеном был, Перишич тоже, может в меньшей степени Коутиньо......

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Дортмундская «Боруссия» помогла «Баварии», за тайм разнеся «РБ Лейпциг»
Дортмундская «Боруссия» помогла «Баварии», за тайм разнеся «РБ Лейпциг»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола