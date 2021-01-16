IFFHS: Нойер - лучший голкипер десятилетия

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16 Января 2021, 09:34,
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Назван лучший голкипер последнего десятилетия по версии IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики).
Первую позицию в рейтинге занял вратарь сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер. На втором месте расположился страж ворот туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, а топ-3 замкнул бельгиец Тибо Куртуа, выступающий за мадридский «Реал».
Также в десятку лучших были включены следующие голкиперы: Уго Льорис («Тоттенхэм»), Кейлор Навас («ПСЖ»), Ян Облак («Атлетико»), Петр Чех, Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Икер Касильяс («Реал»).
Ранее сообщалось, что аргентинец Лионель Месси признан лучшим плеймейкером десятилетия.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Мануэль Нойер