Главный тренер «Шальке» - о Хунтелааре: «Существует обоюдная заинтересованность»

Главный тренер «Шальке» Кристиан Гросс прокомментировал интерес немецкого клуба к нападающему «Аякса» Клаасу-Яну Хунтелаару.

«Существует обоюдная заинтересованность. Когда у вас появляется возможность подписать игрока с таким опытом, классом и личностными качествами – это фантастика», - цитирует Гросса журналист Роман Мёрфи в «Твиттере».

37-летний голландский нападающий уже выступал за «Шальке» с 2010 по 2017 годы. В нынешнем сезоне Хунтелаар сыграл четырнадцать матчей за «Аякс» во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну голевую передачу.

После пятнадцати туров «Шальке» занимает предпоследнее место в Бундеслиге.