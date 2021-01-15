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Главный тренер «Шальке» - о Хунтелааре: «Существует обоюдная заинтересованность»

15 Января 2021, 15:47,

Global Look Press

Главный тренер «Шальке» Кристиан Гросс прокомментировал интерес немецкого клуба к нападающему «Аякса» Клаасу-Яну Хунтелаару.

«Существует обоюдная заинтересованность. Когда у вас появляется возможность подписать игрока с таким опытом, классом и личностными качествами – это фантастика», - цитирует Гросса журналист Роман Мёрфи в «Твиттере».

37-летний голландский нападающий уже выступал за «Шальке» с 2010 по 2017 годы. В нынешнем сезоне Хунтелаар сыграл четырнадцать матчей за «Аякс» во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну голевую передачу.

После пятнадцати туров «Шальке» занимает предпоследнее место в Бундеслиге.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Шальке 04, Трансферы футбола - зима 2021, Клаас-Ян Хунтелаар, Кристиан Гросс
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