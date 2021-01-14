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В Германии парикмахеры обвинили футболистов в нарушении правил изоляции

14 Января 2021, 18:36,

Depositphotos

Союз парикмахеров Германии написал открытое письмо Немецкой футбольной ассоциации. В нём утверждается, что стрижки некоторых футболистов Бундеслиги могли быть сделаны только профессиональными парикмахерами. Это означает, что некоторые игроки могли нарушить правила изоляции, ведь работа парикмахеров в стране запрещена уже четыре недели, сообщает DW Sports.

В профсоюзе футболистов Германии, а также в некоторых клубах обвинения в адрес футболистов отрицают.

«Тот факт, что кто-то играет с ухоженными волосами, не означает нарушение правил изоляции», - сказал глава профсоюза немецких футболистов Ульф Барановски.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бундеслига
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