В Германии парикмахеры обвинили футболистов в нарушении правил изоляции

Союз парикмахеров Германии написал открытое письмо Немецкой футбольной ассоциации. В нём утверждается, что стрижки некоторых футболистов Бундеслиги могли быть сделаны только профессиональными парикмахерами. Это означает, что некоторые игроки могли нарушить правила изоляции, ведь работа парикмахеров в стране запрещена уже четыре недели, сообщает DW Sports.

В профсоюзе футболистов Германии, а также в некоторых клубах обвинения в адрес футболистов отрицают.

«Тот факт, что кто-то играет с ухоженными волосами, не означает нарушение правил изоляции», - сказал глава профсоюза немецких футболистов Ульф Барановски.