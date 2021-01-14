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​«Айнтрахт» объявил о возвращении Йовича

14 Января 2021, 17:27,

Global Look Press

Нападающий Лука Йович сменил «Реал» на «Айнтрахт». Как сообщается на официальном сайте немецкого клуба, сербский футболист перебрался до конца сезона на правах аренды. Он будет выступать под девятым номером.

В 75 матчах за «Айнтрахт» в период с 2017 по 2019 год Йович забил 36 голов. Затем форвард перебрался в «Реал», но заиграть в Мадриде форварду до сих пор не удалось, судя по слабым показателям.

«В последнее время Луке было непросто в Мадриде. Ему важно вернуться на правильный путь. Он очень хотел вернуться в «Айнтрахт». Лука может использовать следующие несколько месяцев, чтобы вернуться к прежним силам в знакомой обстановке. «Реал» знает, что он в хороших руках», - сказал спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Айнтрахт Франкфурт, Трансферы футбола - зима 2021, Лука Йович, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
14 Января 2021, 18:48

те кто играет в Германии , сериале и апл , придя в ла лигу чаще всего теряются , особенно в Барсе , Реале , Атлетико ..

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