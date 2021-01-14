​«Айнтрахт» объявил о возвращении Йовича

Нападающий Лука Йович сменил «Реал» на «Айнтрахт». Как сообщается на официальном сайте немецкого клуба, сербский футболист перебрался до конца сезона на правах аренды. Он будет выступать под девятым номером.

В 75 матчах за «Айнтрахт» в период с 2017 по 2019 год Йович забил 36 голов. Затем форвард перебрался в «Реал», но заиграть в Мадриде форварду до сих пор не удалось, судя по слабым показателям.

«В последнее время Луке было непросто в Мадриде. Ему важно вернуться на правильный путь. Он очень хотел вернуться в «Айнтрахт». Лука может использовать следующие несколько месяцев, чтобы вернуться к прежним силам в знакомой обстановке. «Реал» знает, что он в хороших руках», - сказал спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич.