​«Шальке» хочет вернуть Хунтелаара

«Шальке» хочет вернуть в клуб нападающего Клааса-Яна Хунтелаара, несмотря на возраст в тридцать семь лет. Такой информацией располагает издание Bild.

Хунтелаар защищал цвета «Шальке» с 2010 по 2017 год. За этот период форвард провёл во всех соревнованиях 240 матчей, забил 126 голов и отдал 35 результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Шальке» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Бундеслиги. Команда в пятнадцати прошедших играх чемпионата раздобыла всего лишь семь зачётных баллов.

В декабре Хунтелаар заявлял, что сезон 2020/2021 может стать последним в его карьере.