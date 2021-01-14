​«Шальке» хочет вернуть Хунтелаара

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14 Января 2021, 16:31,
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«Шальке» хочет вернуть в клуб нападающего Клааса-Яна Хунтелаара, несмотря на возраст в тридцать семь лет. Такой информацией располагает издание Bild.
Хунтелаар защищал цвета «Шальке» с 2010 по 2017 год. За этот период форвард провёл во всех соревнованиях 240 матчей, забил 126 голов и отдал 35 результативных передач на партнёров.
На текущий момент «Шальке» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Бундеслиги. Команда в пятнадцати прошедших играх чемпионата раздобыла всего лишь семь зачётных баллов.
В декабре Хунтелаар заявлял, что сезон 2020/2021 может стать последним в его карьере.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Аякс, Шальке 04, Трансферы футбола - зима 2021, Клаас-Ян Хунтелаар