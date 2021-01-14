Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Шальке» хочет вернуть Хунтелаара

14 Января 2021, 16:31,

Global Look Press

«Шальке» хочет вернуть в клуб нападающего Клааса-Яна Хунтелаара, несмотря на возраст в тридцать семь лет. Такой информацией располагает издание Bild.

Хунтелаар защищал цвета «Шальке» с 2010 по 2017 год. За этот период форвард провёл во всех соревнованиях 240 матчей, забил 126 голов и отдал 35 результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Шальке» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Бундеслиги. Команда в пятнадцати прошедших играх чемпионата раздобыла всего лишь семь зачётных баллов.

В декабре Хунтелаар заявлял, что сезон 2020/2021 может стать последним в его карьере.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Аякс, Шальке 04, Трансферы футбола - зима 2021, Клаас-Ян Хунтелаар
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Снегопад помешал «Реалу» забить «Осасуне»
Снегопад помешал «Реалу» забить «Осасуне»
Холанн намерен расторгнуть контракт с «Боруссией» ради «Барселоны»
Холанн намерен расторгнуть контракт с «Боруссией» ради «Барселоны»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола