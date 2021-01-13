​«Айнтрахт» заплатит Йовичу 20% от его годовой зарплаты в рамках аренды у «Реала»

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13 Января 2021, 15:45,
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Нападающий «Реала» Лука Йович близок к возвращению в «Айнтрахт». Ранее это подтвердил спортивный директор клуба из Франкфурта Фреди Бобич.
Как сообщает издание Bild, «Айнтрахт» возьмёт Йовича в аренду до конца текущего сезона без права выкупа. При этом немецкий клуб выплатит сербскому форварду 20% от его годовой зарплаты, составляющей 10 миллионов евро.
С 2017 по 2019 год Йович провёл ударный период в «Айнтрахте», забивая множество голов. Тем не менее, в «Реале» серб до сих пор не заиграл, о чём свидетельствуют лишь два гола в тридцати двух играх в различных соревнованиях.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Айнтрахт Франкфурт, Трансферы футбола - зима 2021, Лука Йович