​«Айнтрахт» заплатит Йовичу 20% от его годовой зарплаты в рамках аренды у «Реала»

Нападающий «Реала» Лука Йович близок к возвращению в «Айнтрахт». Ранее это подтвердил спортивный директор клуба из Франкфурта Фреди Бобич.

Как сообщает издание Bild, «Айнтрахт» возьмёт Йовича в аренду до конца текущего сезона без права выкупа. При этом немецкий клуб выплатит сербскому форварду 20% от его годовой зарплаты, составляющей 10 миллионов евро.

С 2017 по 2019 год Йович провёл ударный период в «Айнтрахте», забивая множество голов. Тем не менее, в «Реале» серб до сих пор не заиграл, о чём свидетельствуют лишь два гола в тридцати двух играх в различных соревнованиях.