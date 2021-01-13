Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
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Холанн намерен расторгнуть контракт с «Боруссией» ради «Барселоны»

13 Января 2021, 13:46,

Global Look Press

Нападающий «Боруссии» (Дортмунд) Эрлинг Холанн может расторгнуть трудовое соглашение с немецким клубом по завершении текущего сезона. Об этом рапортует издание Mundo Deportivo.

Источник сообщает, что агент Мино Райола, представляющий интересы норвежского голеадора, хочет добиться расторжения соглашения ради перехода своего клиента в каталонскую «Барселону».

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Холанн провел десять поединков, забил 12 голов (один - с пенальти) и отдал две результативные передачи. Контракт нападающего с дортмундским клубом истекает летом 2024-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (3)
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1
snk6565
13 Января 2021, 14:21

Овца на поводке у свина...так и будет бегать за мифической морковкой...этот клуб, даже не банкрот, этот клуб - труп...а свин, как обычно, отмоет бабло через испанские прокладки и будет весело смеяться над норвежскими лохами

0
d.tchidako@gmail.com
13 Января 2021, 14:21
В Барсу норвежцу точно не стоит переходить. Там бардак.
1
aegur
13 Января 2021, 14:09

лярд долгов-самое время дорогие покупки делать

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