Холанн намерен расторгнуть контракт с «Боруссией» ради «Барселоны»

|
13 Января 2021, 13:46,
|
|
Нападающий «Боруссии» (Дортмунд) Эрлинг Холанн может расторгнуть трудовое соглашение с немецким клубом по завершении текущего сезона. Об этом рапортует издание Mundo Deportivo.
Источник сообщает, что агент Мино Райола, представляющий интересы норвежского голеадора, хочет добиться расторжения соглашения ради перехода своего клиента в каталонскую «Барселону».
В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Холанн провел десять поединков, забил 12 голов (один - с пенальти) и отдал две результативные передачи. Контракт нападающего с дортмундским клубом истекает летом 2024-го года.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн, Трансферы футбола - лето 2021
Овца на поводке у свина...так и будет бегать за мифической морковкой...этот клуб, даже не банкрот, этот клуб - труп...а свин, как обычно, отмоет бабло через испанские прокладки и будет весело смеяться над норвежскими лохами
лярд долгов-самое время дорогие покупки делать