Холанн намерен расторгнуть контракт с «Боруссией» ради «Барселоны»

Нападающий «Боруссии» (Дортмунд) Эрлинг Холанн может расторгнуть трудовое соглашение с немецким клубом по завершении текущего сезона. Об этом рапортует издание Mundo Deportivo.

Источник сообщает, что агент Мино Райола, представляющий интересы норвежского голеадора, хочет добиться расторжения соглашения ради перехода своего клиента в каталонскую «Барселону».

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Холанн провел десять поединков, забил 12 голов (один - с пенальти) и отдал две результативные передачи. Контракт нападающего с дортмундским клубом истекает летом 2024-го года.