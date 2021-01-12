Спортивный директор «Айнтрахта»: «Мы планируем арендовать Йовича»

Спортивный директор «Айнтрахта» Фредди Бобич подтвердил, что немецкий клуб заинтересован в аренде нападающего мадридского «Реала» Луки Йовича.

«Мы собираемся арендовать Йовича до лета. Необходимо разобраться с некоторыми моментами, в число которых входит и медосмотр. Если всё будет нормально, то в ближайшее время Йович вернётся к нам», - цитирует Бобича Sky Sports Deutschland.

Отметим, что «Реал» полтора года назад заплатил «Айнтрахту» 63 миллиона евро за трансфер сербского футболиста.

23-летний нападающий в нынешнем сезоне сыграл лишь 208 минут за «Реал» и не отметился голевыми действиями.