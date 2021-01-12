Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Спортивный директор «Айнтрахта»: «Мы планируем арендовать Йовича»

12 Января 2021, 23:25,

Global Look Press

Спортивный директор «Айнтрахта» Фредди Бобич подтвердил, что немецкий клуб заинтересован в аренде нападающего мадридского «Реала» Луки Йовича.

«Мы собираемся арендовать Йовича до лета. Необходимо разобраться с некоторыми моментами, в число которых входит и медосмотр. Если всё будет нормально, то в ближайшее время Йович вернётся к нам», - цитирует Бобича Sky Sports Deutschland.

Отметим, что «Реал» полтора года назад заплатил «Айнтрахту» 63 миллиона евро за трансфер сербского футболиста.

23-летний нападающий в нынешнем сезоне сыграл лишь 208 минут за «Реал» и не отметился голевыми действиями.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Айнтрахт Франкфурт, Трансферы футбола - зима 2021, Лука Йович
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
Феерия Месси помогла «Барселоне» победить в Бильбао
Феерия Месси помогла «Барселоне» победить в Бильбао


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола