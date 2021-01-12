​Маттеус: «Холанн – ураган, сбивающий вас с ног»

Известный в прошлом немецкий футболист Лотар Маттеус высказался по поводу форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.

«Холанн – лицо «Боруссии». Я верю, что он ещё не достиг своего пика и будет прогрессировать. Его жизненный план полностью сосредоточен на футболе.

Эрлинг – машина. Ураган, сбивающий вас с ног. Для меня он в двадцать лет стал сенсацией.

В определённый момент Холанн окажется в одном из крупнейших клубов мира. Но я надеюсь, что Дортмунд и Бундеслига будут наслаждаться им ещё несколько лет.

То, что Холанн делает на поле со своей фактурой, динамизмом, силой и страстью, - это безумие. Вау!» - сказал Маттеус Sky Sport.