«Бавария» и «Реал» интересуются полузащитником мёнхенгладбахской «Боруссии»

Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Флорианом Нойхаус интересен нескольким топ-клубам.

Как сообщает Sky Sport, видеть немца у себя хочет мюнхенская «Бавария». В контракте Нойхауса прописана сумма отступных, равная 40 миллионам евро. Отмечается, что за игроком внимательно следит и мадридский «Реал».

23-летний полузащитник является одним из лидеров «Боруссии». В нынешнем сезоне он сыграл 22 матча за клуб во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.

Контракт Нойхаус с «Боруссией» действует до 30 июня 2024 года. В активе полузащитника один гол в трёх матчах за сборную Германии.