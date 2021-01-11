Витсель перенес операцию

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель был прооперирован после разрыва ахиллова сухожилия.

«Спасибо всем за поддержку. Сегодня я был успешно прооперирован. Сейчас мне предстоит много работать над восстановлением, чтобы вернуться ещё сильнее. Я вернусь благодаря поддержке друзей и семьи», - написал Витсель в «Инстаграме».

Бельгийский футболист с большой долей вероятности пропустит чемпионат Европы, который запланирован на лето.

31-летний Витсель в нынешнем сезоне сыграл пятнадцать матчей за «Боруссию» в Бундеслиге, но голевыми действиями не отметился. Контракт Акселя с дортмундцами рассчитан до 30 июня 2022 года.