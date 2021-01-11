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«РБ Лейпциг» назвал минимальную стоимость Упамекано

11 Января 2021, 12:59,

Global Look Press

«РБ Лейпциг» принял решение относительно будущего защитника Дайо Упамекано. Как сообщил посредством своего «Твиттера» журналист Фабрицио Романо, немецкий клуб не станет продавать 22-летнего француза в текущее трансферное окно.

При этом инсайдер отмечает, что «быки» будут готовы рассмотреть предложения по игроку в летнее трансферное окно. «РБ Лепйциг» рассчитывает выручить с продажи Упамекано не менее 42 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что подписать Дайо хотят «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

В текущем сезоне Бундеслиги защитник провел 14 поединков, отметившись одним забитым мячом.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: РБ Лейпциг, Дайо Упамекано
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Комментарии (1)
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Марченко Максим
11 Января 2021, 13:26

Как бы эти 42 не превратились потом в 24 млн.)) ,пока он пике своей формы надо ща продавать ,потом неизвестно что может случится ,травмы ,либо сдаст в игре )

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