«РБ Лейпциг» назвал минимальную стоимость Упамекано

«РБ Лейпциг» принял решение относительно будущего защитника Дайо Упамекано. Как сообщил посредством своего «Твиттера» журналист Фабрицио Романо, немецкий клуб не станет продавать 22-летнего француза в текущее трансферное окно.

При этом инсайдер отмечает, что «быки» будут готовы рассмотреть предложения по игроку в летнее трансферное окно. «РБ Лепйциг» рассчитывает выручить с продажи Упамекано не менее 42 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что подписать Дайо хотят «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

В текущем сезоне Бундеслиги защитник провел 14 поединков, отметившись одним забитым мячом.