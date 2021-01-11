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Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера

11 Января 2021, 08:59,

Global Look Press

Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски отметился голом в поединке 15-го тура чемпионата Германии против менхенгладбахской «Боруссии». Встреча завершилась поражением команды Ханса-Дитера Флика со счетом 2:3.

Согласно данным FC Bayern US, 32-летний нападающий повторил рекорд Герда Мюллера, установленный в сезоне-1968/1969. Левандовски стал вторым игроком в истории Бундеслиги, которому удалось отличиться 20 забитыми мячами после 15 туров.

Напомним, что Левандовски защищает цвета «Баварии» с 2014-го года.

После 15 туров чемпионата Германии мюнхенский гранд с 33 очками занимает первое место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Роберт Левандовски, Герд Мюллер
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