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Румменигге: «Мы хотели бы иметь двух Киммихов»

11 Января 2021, 00:41,

twitter.com

Глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге лестно отозвался о полузащитнике Йозуа Киммихе.

«Мы хотели бы иметь двух Киммихов в составе, но это, к сожалению, невозможно. Мы рады, что Йозуа играет за «Баварию», он является двигателем нашей команды и игроком мирового класса. У него есть очень важное качество – это воля к победе», - цитирует Румменигге Kicker.

25-летний Киммих выступает за «Баварию» с 2015 года. В нынешнем сезоне он сыграл за мюнхенский клуб четырнадцать матчей в чемпионате Германии, забил четыре гола и отдал девять голевых передач.

Действующее соглашение немца с «Баварией» рассчитано до 30 июня 2023 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Карл-Хайнц Румменигге, Йозуа Киммих
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