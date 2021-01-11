Румменигге: «Мы хотели бы иметь двух Киммихов»

Глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге лестно отозвался о полузащитнике Йозуа Киммихе.

«Мы хотели бы иметь двух Киммихов в составе, но это, к сожалению, невозможно. Мы рады, что Йозуа играет за «Баварию», он является двигателем нашей команды и игроком мирового класса. У него есть очень важное качество – это воля к победе», - цитирует Румменигге Kicker.

25-летний Киммих выступает за «Баварию» с 2015 года. В нынешнем сезоне он сыграл за мюнхенский клуб четырнадцать матчей в чемпионате Германии, забил четыре гола и отдал девять голевых передач.

Действующее соглашение немца с «Баварией» рассчитано до 30 июня 2023 года.