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Алаба: «На меня не влияет ситуация с контрактом»

11 Января 2021, 00:35,

Global Look Press

Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба пообщался с представителями СМИ.

«Мы по-прежнему находимся на вершине таблицы. Я уверен, что мы станем чемпионами в нынешнем сезоне. В прошлом году мы выиграли несколько титулов благодаря уверенности в себе. Мы понимаем, что можем играть в красивый футбол. В таких больших играх, как против «Боруссии», часто важны мелкие детали, мы проиграли, так случается.

Влияет ли на меня ситуация с контрактом? Нет, абсолютно нет. Я не думаю, что играю хуже в этом сезоне. Я уже много раз говорил, что сосредоточен на выступлениях с «Баварией», - цитирует Алабу Bild.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Давид Алаба
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