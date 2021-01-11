Алаба: «На меня не влияет ситуация с контрактом»

Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба пообщался с представителями СМИ.

«Мы по-прежнему находимся на вершине таблицы. Я уверен, что мы станем чемпионами в нынешнем сезоне. В прошлом году мы выиграли несколько титулов благодаря уверенности в себе. Мы понимаем, что можем играть в красивый футбол. В таких больших играх, как против «Боруссии», часто важны мелкие детали, мы проиграли, так случается.

Влияет ли на меня ситуация с контрактом? Нет, абсолютно нет. Я не думаю, что играю хуже в этом сезоне. Я уже много раз говорил, что сосредоточен на выступлениях с «Баварией», - цитирует Алабу Bild.