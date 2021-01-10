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Отец Витселя: «Должно произойти чудо, чтобы Аксель сыграл на чемпионате Европы»

10 Января 2021, 21:34,

Global Look Press

Отец полузащитника дортмундской «Боруссии» Акселя Витселя Тьерри рассказал о травме сына.

«Конечно, Аксель настроен оптимистично, но должно произойти чудо, чтобы сын сыграл на чемпионате Европы», - цитирует Тьерри Витселя Het Laatste Nieuws.

Отмечается, что Аксель будет прооперирован уже на следующей неделе.

Напомним, что Витсель получил повреждение в матче с «РБ Лейпцигом». У бельгийца диагностирован разрыв ахиллова сухожилия.

Чемпионат Европы пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Соперниками сборной Бельгии по группе станут сборные России, Дании и Финляндии. В первом матче на турнире бельгийцы сыграют с нашей сборной.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Аксель Витсель
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