Отец Витселя: «Должно произойти чудо, чтобы Аксель сыграл на чемпионате Европы»

Отец полузащитника дортмундской «Боруссии» Акселя Витселя Тьерри рассказал о травме сына.

«Конечно, Аксель настроен оптимистично, но должно произойти чудо, чтобы сын сыграл на чемпионате Европы», - цитирует Тьерри Витселя Het Laatste Nieuws.

Отмечается, что Аксель будет прооперирован уже на следующей неделе.

Напомним, что Витсель получил повреждение в матче с «РБ Лейпцигом». У бельгийца диагностирован разрыв ахиллова сухожилия.

Чемпионат Европы пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Соперниками сборной Бельгии по группе станут сборные России, Дании и Финляндии. В первом матче на турнире бельгийцы сыграют с нашей сборной.