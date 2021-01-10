Цорк: «Мы не хотим прерывать аренду Рейньера»

Спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк отреагировал на слухи о том, что дортмундский клуб планирует досрочно вернуть в «Реал» арендованного Рейньера.

«Мы не хотим прерывать аренду Рейньера. Конечно, я готов выслушать его мнение. Если кто-то недоволен тем, что он получает мало игрового времени в нашем клубе, то об этом просто нужно сказать. Мы не планируем досрочно разрывать контракт, от нас не исходит никакой инициативы», - цитирует Цорка Sport1.

18-летний бразилец сыграл лишь восемь матчей за «Боруссию» в нынешнем сезоне, проведя в общей сложности 136 минут на поле, но голевыми действиями не отметился.