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Цорк: «Мы не хотим прерывать аренду Рейньера»

10 Января 2021, 20:48,

Твиттер

Спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк отреагировал на слухи о том, что дортмундский клуб планирует досрочно вернуть в «Реал» арендованного Рейньера.

«Мы не хотим прерывать аренду Рейньера. Конечно, я готов выслушать его мнение. Если кто-то недоволен тем, что он получает мало игрового времени в нашем клубе, то об этом просто нужно сказать. Мы не планируем досрочно разрывать контракт, от нас не исходит никакой инициативы», - цитирует Цорка Sport1.

18-летний бразилец сыграл лишь восемь матчей за «Боруссию» в нынешнем сезоне, проведя в общей сложности 136 минут на поле, но голевыми действиями не отметился.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Боруссия Дортмунд, Михаэль Цорк, Рейньер
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