Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
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​Холанн установил рекорд Бундеслиги

10 Января 2021, 09:29,

Global Look Press

В субботу вечером «Боруссия» уверенно обыграла на выезде «РБ Лейпциг» со счётом 3:1. Главным героем поединка стал нападающий дортмундцев Эрлинг Холанн, который отметился двумя забитыми мячами.

Как сообщает Gracenote Live, Холанн установил рекорд Бундеслиги по количеству забитых голов в 25 своих стартовых матчах турнира. Эрлинг отличился 25 раз.

Второе место занимает Уле Зеелер, который с 1953 по 1972 год играл за «Гамбург». В двадцати пяти стартовых играх Бундеслиги он забил 23 гола. Тройку замыкает Марек Минтал с двадцать одним голом.

На текущий момент «Боруссия» из Дортмунда занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн
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