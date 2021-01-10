В субботу вечером «Боруссия» уверенно обыграла на выезде «РБ Лейпциг» со счётом 3:1. Главным героем поединка стал нападающий дортмундцев Эрлинг Холанн, который отметился двумя забитыми мячами.

Как сообщает Gracenote Live, Холанн установил рекорд Бундеслиги по количеству забитых голов в 25 своих стартовых матчах турнира. Эрлинг отличился 25 раз.

Второе место занимает Уле Зеелер, который с 1953 по 1972 год играл за «Гамбург». В двадцати пяти стартовых играх Бундеслиги он забил 23 гола. Тройку замыкает Марек Минтал с двадцать одним голом.

На текущий момент «Боруссия» из Дортмунда занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии.