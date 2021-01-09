«Шальке» ушёл от антирекорда, победив после 30 неудач кряду - результаты тура

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09 Января 2021, 19:23,
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Главным событием 15-го тура Бундеслиги были не ничейные результаты претендентов на высокие места, а результат игры с участием «Шальке», который мог повторить антирекорд «Тасмании» 1966 года по количеству безвыигрышных матчей. «Кобальтовые» остановились в шаге от позора и разгромили «Хоффенхайм» (4:0). «Унион» и «Вольфсбург» поделили очки (2:2), а «Байер» не смог обыграть «Вердер». «Фрайбург» разгромил «Кёльн» (5:0).
Протокол игры
|Шальке 04
|4:0
|Хоффенхайм
|(1:0) Matthew Hoppe 42'
|(2:0) Matthew Hoppe 57'
|(3:0) Matthew Hoppe 63'
|(4:0) Арит Амин 80'
Ферман Ральф • Беккер Тимо • Кабак Озан • 24'Настасич Матия • Колашинац Сеад • Шёпф Алессандро 68' ( Раман Бенито ( 68') • Стамбули Бенжамен • Сердар Суат • Арит Амин 88' ( Тиау Малик ( 88') • Matthew Hoppe 88' ( Кутуджу Ахмед ( 88') • Ют Марк 71' 73' ( Ощипка Бастиан ( 73')
Запасные: Мерджан Левент • Рённов Фредерик • Боздоган Джан • Мендиль Хамза
Бауманн Оливер • Богард Мелайро • 13'Пош Штефан • Фогт Кевин • Йон Марко • Гачинович Мийат • 50'Самассеку Диади 61' ( Адамс Касим ( 61') • Бебу Ила • Крамарич Андрей • 42'Баумгартнер Кристоф • 52'Бельфодиль Исхак 61' ( Адамян Саркис ( 61')
Запасные: Бейер Максимилиан • Бренет Джошуа • Амаде Альфонс • Ларсен Якоб-Бруун • Пентке Филипп • Даббур Мунас
09 января. Стадион "Фелтинс-Арена" (Гельзенкирхен).
Протокол игры
|10' Штеффен Ренато (0:1)
|(1:1) Бекер Шеральдо 29'
|(2:1) Андрих Роберт 52'
|66' Вегхорст Ваут (2:2)
Луте Андреас • Фридрих Марвин • Кнохе Робин • Хюбнер Флориан • 71'Триммель Кристофер • Андрих Роберт • Гризбек Себастьян 87' ( Рюэрсон Юлиан ( 87') • Ленц Кристофер • Ингвартсен Маркус 65' 87' ( Гогия Акакий ( 87') • Авонийи Тайво 77' ( Тойхерт Седрик ( 77') • Бекер Шеральдо 77' ( Бюльтер Мариус ( 77')
Запасные: Мацеевски Тим • Гисельман Нико • Кариус Лорис • Эндо Кейта
Кастельс Коэн • Баку Ридле • Понграчич Марин 46' ( Гилавоги Жошуа ( 46') • Брукс Джон • Отавио Пауло • Шлагер Ксавер • Арнольд Максимилиан • 50'Брекало Йосип 66' ( Мбабу Кевин ( 66') • Герардт Янник • Штеффен Ренато • Вегхорст Ваут 57'
Запасные: Зирслебен Тим • Мехмеди Адмир • Гинчек Даниэль • Бялек Бартош • Виктор Жоао II • Виллиам Фуртадо • Лино Кастен
09 января. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
Протокол игры
|52' Топрак Омер (0:1)
|(1:1) Шик Патрик 70'
Градецки Лукаш • Драгович Александр • Та Джонатан • Тапсоба Эдмон • Синкгравен Дэйли 61' ( Бендер Ларс ( 61') • Демирбай Керем • 89'Баумгартлингер Юлиан • Амири Надим • Бэйли Леон • Шик Патрик • 67'Диаби Мусса 62' ( Аларио Лукас ( 62')
Запасные: Ломб Никлас • Гедикли Эмрехан • Samed Onur • Едвай Тин • Тюркмен Джем • Венделл Боргес • Гриль Леннарт
Павленка Иржи • Велькович Милош • Топрак Омер • Фридль Марко • Гебреселассие Теодор • Мбом Жан-Мануэль • 88'Эггештайн Максимилиан • Мёхвальд Кевин 81' ( Фуллкруг Никлас ( 81') • Аугустинссон Людвиг • 54'Сарджент Джош 81' ( Шмид Романо ( 81') • Чон Тахит 60' ( Зельке Дейви ( 60')
Запасные: Агу Феликс • Eren Dinkci • Мойсандер Никлас • Капино Стефанос • Биттенкорт Леонардо • Груев Илия
09 января. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
Протокол игры
|(1:0) Демирович Эрмедин 18'
|(2:0) Хёфлер Николас 39'
|(3:0) Шаллаи Роланд 59'
|(4:0) Линхарт Филипп 69'
|(5:0) Хёлер Лукас 79'
Мюллер Флориан • Линхарт Филипп • Шлоттербек Кевен • Гульде Мануэль 80' ( Хайнц Доминик ( 80') • Кюблер Лукас 76' ( Чон У-Ён ( 76') • Сантамария Батист • Хёфлер Николас • Гюнтер Кристиан • Шаллаи Роланд 66' ( Хёлер Лукас ( 66') • Демирович Эрмедин 76' ( Темпельман Лино ( 76') • Грифо Винченцо 76' ( Петерсен Нильс ( 76')
Запасные: Кайтель Янник • Абраши Амир • Уфофф Бенджамин • Тиль Гус
Хорн Тимо • Шмиц Бенно • Мере Хорхе 57' ( Хорн Яннес ( 57') • Борнаув Себастьян • Хектор Йонас • Эзкан Салих 46' ( Реджбекай Элвис ( 46') • Скири Эйе • Вольф Мариус • Дуда Ондрей 46' ( Тилманн Ян ( 46') • Якобс Исмаил 82' ( Кцихос Рафаэль ( 82') • Модест Антони 71' ( Арокодаре Толуваласе ( 71')
Запасные: Дрекслер Доминик • Каттербах Ноа • Эхизибуэ Кингсли • Цилер Рон-Роберт
09 января. Стадион "Шварцвальд" (Фрайбург).
Протокол игры
|Майнц
|0:2
|Айнтрахт Фр
|24' Андре Силва (0:1)
|73' Андре Силва (0:2)
Центнер Робин • Брозински Даниэль • Юсте Йерри • Хак Александер • Ньякат Мусса • 22'Латца Данни • Баррейро Леандро • Буркардт Джонатан 86' ( Сцалай Адам ( 86') • Штёгер Кевин 73' ( Онисиво Карим ( 73') • Бутьюс Жан-Поль 78' ( Матета Жан-Филипп ( 78') • Кайсон Робин 43' 77' ( Озтунали Левин ( 77')
Запасные: Чжи Дон-Вонь • Папела Мервиль • Бель Штефан • Мвене Филипп • Дамен Финн
Трапп Кевин • Абрахам Давид • Хинтереггер Мартин • Н'Дика Эван • Дурм Эрик 88' ( Ильзанкер Штефан ( 88') • Соу Джибриль 88' ( Туре Альмами ( 88') • Хасебе Макото 59' 77' ( Роде Себастьян ( 77') • Костич Филип • Камада Даити 81' ( Баркок Аймен ( 81') • Юнес Амин 81' ( Цубер Стивен ( 81') • Андре Силва
Запасные: Кор Доминик • Шуберт Маркус • Чендлер Тимоти • Тута
09 января. Стадион "Опель-Арена" (Майнц).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Шальке 04
Байер слабоват...Хотя, казалось бы, состав неплох, да с Бэйли в полузащите. В нападении Шик и Диаби. А всё равно Вердер даёт им бой, да какой. Я понимаю, что они пока всё ещё на лидерских позициях, но такие матчи легко выбьют их из колеи... И воспользоваться потом осечками Баварии будет невозможно...