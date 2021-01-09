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«Шальке» ушёл от антирекорда, победив после 30 неудач кряду - результаты тура

09 Января 2021, 19:23,

Global Look Press

Главным событием 15-го тура Бундеслиги были не ничейные результаты претендентов на высокие места, а результат игры с участием «Шальке», который мог повторить антирекорд «Тасмании» 1966 года по количеству безвыигрышных матчей. «Кобальтовые» остановились в шаге от позора и разгромили «Хоффенхайм» (4:0). «Унион» и «Вольфсбург» поделили очки (2:2), а «Байер» не смог обыграть «Вердер». «Фрайбург» разгромил «Кёльн» (5:0).

Протокол игры  
Шальке 04 4:0 Хоффенхайм
(1:0) Matthew Hoppe 42'    
(2:0) Matthew Hoppe 57'    
(3:0) Matthew Hoppe 63'    
(4:0) Арит Амин 80'    
Ферман Ральф Беккер Тимо Кабак Озан   24' Настасич Матия Колашинац Сеад Шёпф Алессандро   68' (Раман Бенито (   68') Стамбули Бенжамен Сердар Суат Арит Амин   88' (Тиау Малик (   88') Matthew Hoppe   88' (Кутуджу Ахмед (   88') Ют Марк   71'   73' (Ощипка Бастиан (   73')
Запасные: Мерджан Левент Рённов Фредерик Боздоган Джан Мендиль Хамза
Бауманн Оливер Богард Мелайро   13' Пош Штефан Фогт Кевин Йон Марко Гачинович Мийат   50' Самассеку Диади   61' (Адамс Касим (   61') Бебу Ила Крамарич Андрей   42' Баумгартнер Кристоф   52' Бельфодиль Исхак   61' (Адамян Саркис (   61')
Запасные: Бейер Максимилиан Бренет Джошуа Амаде Альфонс Ларсен Якоб-Бруун Пентке Филипп Даббур Мунас
09 января. Стадион "Фелтинс-Арена" (Гельзенкирхен).
Протокол игры  
Унион Берлин 2:2 Вольфсбург
    10' Штеффен Ренато (0:1)
(1:1) Бекер Шеральдо 29'    
(2:1) Андрих Роберт 52'    
    66' Вегхорст Ваут (2:2)
Луте Андреас Фридрих Марвин Кнохе Робин Хюбнер Флориан   71' Триммель Кристофер Андрих Роберт Гризбек Себастьян   87' (Рюэрсон Юлиан (   87') Ленц Кристофер Ингвартсен Маркус   65'   87' (Гогия Акакий (   87') Авонийи Тайво   77' (Тойхерт Седрик (   77') Бекер Шеральдо   77' (Бюльтер Мариус (   77')
Запасные: Мацеевски Тим Гисельман Нико Кариус Лорис Эндо Кейта
Кастельс Коэн Баку Ридле Понграчич Марин   46' (Гилавоги Жошуа (   46') Брукс Джон Отавио Пауло Шлагер Ксавер Арнольд Максимилиан   50' Брекало Йосип   66' (Мбабу Кевин (   66') Герардт Янник Штеффен Ренато Вегхорст Ваут   57'
Запасные: Зирслебен Тим Мехмеди Адмир Гинчек Даниэль Бялек Бартош Виктор Жоао II Виллиам Фуртадо Лино Кастен
09 января. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
Протокол игры  
Байер Л 1:1 Вердер
    52' Топрак Омер (0:1)
(1:1) Шик Патрик 70'    
Градецки Лукаш Драгович Александр Та Джонатан Тапсоба Эдмон Синкгравен Дэйли   61' (Бендер Ларс (   61') Демирбай Керем   89' Баумгартлингер Юлиан Амири Надим Бэйли Леон Шик Патрик   67' Диаби Мусса   62' (Аларио Лукас (   62')
Запасные: Ломб Никлас Гедикли Эмрехан Samed Onur Едвай Тин Тюркмен Джем Венделл Боргес Гриль Леннарт
Павленка Иржи Велькович Милош Топрак Омер Фридль Марко Гебреселассие Теодор Мбом Жан-Мануэль   88' Эггештайн Максимилиан Мёхвальд Кевин   81' (Фуллкруг Никлас (   81') Аугустинссон Людвиг   54' Сарджент Джош   81' (Шмид Романо (   81') Чон Тахит   60' (Зельке Дейви (   60')
Запасные: Агу Феликс Eren Dinkci Мойсандер Никлас Капино Стефанос Биттенкорт Леонардо Груев Илия
09 января. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
Протокол игры  
Фрайбург 5:0 Кёльн
(1:0) Демирович Эрмедин 18'    
(2:0) Хёфлер Николас 39'    
(3:0) Шаллаи Роланд 59'    
(4:0) Линхарт Филипп 69'    
(5:0) Хёлер Лукас 79'    
Мюллер Флориан Линхарт Филипп Шлоттербек Кевен Гульде Мануэль   80' (Хайнц Доминик (   80') Кюблер Лукас   76' (Чон У-Ён (   76') Сантамария Батист Хёфлер Николас Гюнтер Кристиан Шаллаи Роланд   66' (Хёлер Лукас (   66') Демирович Эрмедин   76' (Темпельман Лино (   76') Грифо Винченцо   76' (Петерсен Нильс (   76')
Запасные: Кайтель Янник Абраши Амир Уфофф Бенджамин Тиль Гус
Хорн Тимо Шмиц Бенно Мере Хорхе   57' (Хорн Яннес (   57') Борнаув Себастьян Хектор Йонас Эзкан Салих   46' (Реджбекай Элвис (   46') Скири Эйе Вольф Мариус Дуда Ондрей   46' (Тилманн Ян (   46') Якобс Исмаил   82' (Кцихос Рафаэль (   82') Модест Антони   71' (Арокодаре Толуваласе (   71')
Запасные: Дрекслер Доминик Каттербах Ноа Эхизибуэ Кингсли Цилер Рон-Роберт
09 января. Стадион "Шварцвальд" (Фрайбург).
Протокол игры  
Майнц 0:2 Айнтрахт Фр
    24' Андре Силва (0:1)
    73' Андре Силва (0:2)
Центнер Робин Брозински Даниэль Юсте Йерри Хак Александер Ньякат Мусса   22' Латца Данни Баррейро Леандро Буркардт Джонатан   86' (Сцалай Адам (   86') Штёгер Кевин   73' (Онисиво Карим (   73') Бутьюс Жан-Поль   78' (Матета Жан-Филипп (   78') Кайсон Робин   43'   77' (Озтунали Левин (   77')
Запасные: Чжи Дон-Вонь Папела Мервиль Бель Штефан Мвене Филипп Дамен Финн
Трапп Кевин Абрахам Давид Хинтереггер Мартин Н'Дика Эван Дурм Эрик   88' (Ильзанкер Штефан (   88') Соу Джибриль   88' (Туре Альмами (   88') Хасебе Макото   59'   77' (Роде Себастьян (   77') Костич Филип Камада Даити   81' (Баркок Аймен (   81') Юнес Амин   81' (Цубер Стивен (   81') Андре Силва
Запасные: Кор Доминик Шуберт Маркус Чендлер Тимоти Тута
09 января. Стадион "Опель-Арена" (Майнц).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Шальке 04
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
09 Января 2021, 20:07

Байер слабоват...Хотя, казалось бы, состав неплох, да с Бэйли в полузащите. В нападении Шик и Диаби. А всё равно Вердер даёт им бой, да какой. Я понимаю, что они пока всё ещё на лидерских позициях, но такие матчи легко выбьют их из колеи... И воспользоваться потом осечками Баварии будет невозможно...

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