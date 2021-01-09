«Шальке» ушёл от антирекорда, победив после 30 неудач кряду - результаты тура

Главным событием 15-го тура Бундеслиги были не ничейные результаты претендентов на высокие места, а результат игры с участием «Шальке», который мог повторить антирекорд «Тасмании» 1966 года по количеству безвыигрышных матчей. «Кобальтовые» остановились в шаге от позора и разгромили «Хоффенхайм» (4:0). «Унион» и «Вольфсбург» поделили очки (2:2), а «Байер» не смог обыграть «Вердер». «Фрайбург» разгромил «Кёльн» (5:0).