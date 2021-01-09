Горецка: «Бавария» очень много пропускает»

Хавбек мюнхенской «Баварии» Леон Горецка высказался о поражении от менхенгладбахской «Боруссии» (2:3) в поединке 15-го тура чемпионата Германии.

«Неприятно проигрывать, когда ведешь в счете 2:0. В стартовые 30 минут мы показывали отличный футбол. Потом совершили две ошибки, которые вылились в пропущенные мячи. Третий мяч был пропущен в схожей ситуации. Сейчас «Бавария» очень много пропускает», - приводит слова полузащитника пресс-служба мюнхенского клуба.

По итогам 15 туров «Бавария» сохраняет первое место в турнирной таблице Бундеслиги, а «Боруссия» занимает седьмую строчку.