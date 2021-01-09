«Бавария» потерпела поражение впервые с сентября 2020 года

В рамках 15-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» встречалась с менхенгладбахской «Боруссией». Матч завершился поражением команды Ханса-Дитера Флика со счетом 2:3.

Стоит отметить, что «Бавария» потерпела первое фиаско с сентября 2020-го года во всех турнирах. Тогда мюнхенский коллектив разгромно уступил «Хоффенхайму» (1:4). Таким образом, чемпион Германии прервал 20-матчевую беспроигрышную серию.

Мюнхенский гранд набрал 33 балла после 15 туров и занимает первое место в турнирной таблице. «Бавария» опережает идущий вторым «РБ Лейпциг» на два очка. Следующий матч команда проведет против «Киля» в Кубке страны.