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Флик объяснил, почему «Бавария» проиграла «Боруссии»

09 Января 2021, 09:18,

Global Look Press

Рулевой «Баварии» Ханс-Дитер Флик пообщался с журналистами после поражения от менхенгладбахской «Боруссии» в матче 15-го тура чемпионата Германии. Мюнхенский клуб вел в счете 2:0, однако затем пропустил три мяча и проиграл.

«Соперник очень эффективно сыграл. «Боруссия» воспользовалась нашими ошибками. В этом матче мы показали неудачную игру в обороне. Поражение стало итогом наших неудачных действий. Неприятный момент, команда расстроена», - передает слова специалиста пресс-служба мюнхенцев.

После 15 туров «Бавария» сохраняет лидерство в Бундеслиге, а «Боруссия» располагается на седьмом месте.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Ханс-Дитер Флик
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