«Бавария» проиграла в Мёнхенгладбахе, ведя в счёте 2:0

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09 Января 2021, 00:26,
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15-й тур чемпионата Германии стартовал в Мёнхенгладбахе, где «Бавария» играла против «Боруссии». Мюнхенцы вяловато начали встречу, но достаточно быстро забили два гола Роберт Левандовски заработал пенальти и сам его реализовал, после чего Леон Горетцка удвоил перевес. Соперник ответил тремя голами - дважды Йонас Хофманн обыгрывал Мануэля Нойера один на один, а Флориан Нойхаус зарядил в девятку. Примечательно, что во втором тайме «Бавария» ничего не смогла создать и проиграла 2:3. Уже в субботу ее может подвинуть с первого места «РБ Лейпциг».
Протокол игры
|Боруссия М
|3:2
|Бавария
|20' Левандовски Роберт (0:1)
|26' Горетцка Леон (0:2)
|(1:2) Хофманн Йонас 36'
|(2:2) Хофманн Йонас 45'
|(3:2) Нойхаус Флориан 49'
Зоммер Янн • Лайнер Штефан • Эльведи Нико • Гинтер Маттиас • 62'Бенсебаини Рами 89' ( Янчке Тони ( 89') • Закария Денис 74' ( Херрман Патрик ( 74') • Крамер Кристоф • Нойхаус Флориан • Штиндль Ларс 82' ( Вольф Ханнес ( 82') • Хофманн Йонас 89' ( Вендт Оскар ( 89') • Эмболо Брель
Запасные: Траоре Ибраима • Бейер Луис • Ланг Михаэль • Бенеш Ласло • Зиппель Тобиас
Нойер Мануэль • Павар Бенджамин • Зюле Никлас • 63'Алаба Давид • Альфонсо Дэвис • Киммих Йозуа • Горетцка Леон • Сане Лерой • Мюллер Томас • Коста Дуглас 68' ( Коман Кингсли ( 68') • Левандовски Роберт
Запасные: Толиссо Корентен • Рока Марк • Нюбель Александр • Чупо-Мотинг Эрик • Эрнандес Люка • Сарр Буна • Мусиала Джамал • Боатенг Жером
08 января. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Бавария, Боруссия Мёнхенгладбах