«Бавария» проиграла в Мёнхенгладбахе, ведя в счёте 2:0

15-й тур чемпионата Германии стартовал в Мёнхенгладбахе, где «Бавария» играла против «Боруссии». Мюнхенцы вяловато начали встречу, но достаточно быстро забили два гола Роберт Левандовски заработал пенальти и сам его реализовал, после чего Леон Горетцка удвоил перевес. Соперник ответил тремя голами - дважды Йонас Хофманн обыгрывал Мануэля Нойера один на один, а Флориан Нойхаус зарядил в девятку. Примечательно, что во втором тайме «Бавария» ничего не смогла создать и проиграла 2:3. Уже в субботу ее может подвинуть с первого места «РБ Лейпциг».