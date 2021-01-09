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«Бавария» проиграла в Мёнхенгладбахе, ведя в счёте 2:0

09 Января 2021, 00:26,

Global Look Press

15-й тур чемпионата Германии стартовал в Мёнхенгладбахе, где «Бавария» играла против «Боруссии». Мюнхенцы вяловато начали встречу, но достаточно быстро забили два гола Роберт Левандовски заработал пенальти и сам его реализовал, после чего Леон Горетцка удвоил перевес. Соперник ответил тремя голами - дважды Йонас Хофманн обыгрывал Мануэля Нойера один на один, а Флориан Нойхаус зарядил в девятку. Примечательно, что во втором тайме «Бавария» ничего не смогла создать и проиграла 2:3. Уже в субботу ее может подвинуть с первого места «РБ Лейпциг».

Протокол игры  
Боруссия М 3:2 Бавария
    20' Левандовски Роберт (0:1)
    26' Горетцка Леон (0:2)
(1:2) Хофманн Йонас 36'    
(2:2) Хофманн Йонас 45'    
(3:2) Нойхаус Флориан 49'    
Зоммер Янн Лайнер Штефан Эльведи Нико Гинтер Маттиас   62' Бенсебаини Рами   89' (Янчке Тони (   89') Закария Денис   74' (Херрман Патрик (   74') Крамер Кристоф Нойхаус Флориан Штиндль Ларс   82' (Вольф Ханнес (   82') Хофманн Йонас   89' (Вендт Оскар (   89') Эмболо Брель
Запасные: Траоре Ибраима Бейер Луис Ланг Михаэль Бенеш Ласло Зиппель Тобиас
Нойер Мануэль Павар Бенджамин Зюле Никлас   63' Алаба Давид Альфонсо Дэвис Киммих Йозуа Горетцка Леон Сане Лерой Мюллер Томас Коста Дуглас   68' (Коман Кингсли (   68') Левандовски Роберт
Запасные: Толиссо Корентен Рока Марк Нюбель Александр Чупо-Мотинг Эрик Эрнандес Люка Сарр Буна Мусиала Джамал Боатенг Жером
08 января. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Бавария, Боруссия Мёнхенгладбах
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