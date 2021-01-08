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Нагельсманн высказался о возможной работе в дортмундской «Боруссии»

08 Января 2021, 08:47,

Global Look Press

Наставник «РБ Лейпцига» Юлиан Нагельсманн отреагировал на слухи о возможном переходе на аналогичную должность в дортмундскую «Боруссию».

«Дортмунд? Не вижу причин для беспокойства. Мне комфортно в Лейпциге, у меня есть цели, которые нужно выполнить здесь. Поэтому нет повода для беспокойства», - передает слова специалиста портал Goal.com.

Напомним, что 33-летний специалист занял пост рулевого «быков» в 2019-м году. Действующий трудовой договор Нагельсманна с клубом рассчитан до 2023-го года.

По итогам 14 туров Бундеслиги «РБ Лейпциг» занимает второе место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Юлиан Нагельсманн
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