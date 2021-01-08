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Флик рассказал о трансферных планах «Баварии»

08 Января 2021, 08:07,

Global Look Press

Рулевой мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался о планах клуба на зимнее трансферное окно.

«В нынешней ситуации я не собираюсь требовать новых футболистов от руководства «Баварии». Сейчас всем клубам очень непросто. Коронавирус сильно повлиял на финансовую ситуацию.

Сейчас у меня прекрасный состав. Вместе с этими футболистами я буду работать над выполнением задач на сезон», - приводит слова тренера портал Goal.

По итогам 14 туров Бундеслиги мюнхенский гранд набрал 33 очка и занимает первое место в турнирной таблице. В плей-офф Лиги чемпионов мюнхенцы встретятся с римским «Лацио».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Ханс-Дитер Флик
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