Флик рассказал о трансферных планах «Баварии»

Рулевой мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался о планах клуба на зимнее трансферное окно.

«В нынешней ситуации я не собираюсь требовать новых футболистов от руководства «Баварии». Сейчас всем клубам очень непросто. Коронавирус сильно повлиял на финансовую ситуацию.

Сейчас у меня прекрасный состав. Вместе с этими футболистами я буду работать над выполнением задач на сезон», - приводит слова тренера портал Goal.

По итогам 14 туров Бундеслиги мюнхенский гранд набрал 33 очка и занимает первое место в турнирной таблице. В плей-офф Лиги чемпионов мюнхенцы встретятся с римским «Лацио».