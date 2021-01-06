Гендиректор «Боруссии» высказался о провальной игре Санчо

Гендиректор «Боруссии» (Дортмунд) Ханс-Йоахим Вацке поделился мнением о неудачной игре полузащитника Джейдона Санчо в нынешнем сезоне.

«Джейдон утратил легкость. Он готовился к переменам и очень много об этом думал. Это ему и помешало.

Сейчас Санчо хуже обращается с мячом, чем в прошлом сезоне. Это позволяет защитникам ему противостоять», - приводит слова Вацке издание Kicker.

Ранее сообщалось, что Санчо близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне чемпионата Германии Джейдон провел 12 поединков, отметившись одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.