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Гендиректор «Боруссии» высказался о провальной игре Санчо

06 Января 2021, 13:19,

Global Look Press

Гендиректор «Боруссии» (Дортмунд) Ханс-Йоахим Вацке поделился мнением о неудачной игре полузащитника Джейдона Санчо в нынешнем сезоне.

«Джейдон утратил легкость. Он готовился к переменам и очень много об этом думал. Это ему и помешало.

Сейчас Санчо хуже обращается с мячом, чем в прошлом сезоне. Это позволяет защитникам ему противостоять», - приводит слова Вацке издание Kicker.

Ранее сообщалось, что Санчо близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне чемпионата Германии Джейдон провел 12 поединков, отметившись одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Джейдон Санчо, Ханс-Йоахим Вацке
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