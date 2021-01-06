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«Бавария» предлагает новый контракт 17-летнему полузащитнику

06 Января 2021, 08:24,

Global Look Press

Руководство мюнхенской «Баварии» заинтересовано в пролонгации трудового соглашения с перспективным полузащитником Джамалом Мусиалой, об этом рапортует издание Sky Germany.

Согласно сведениям источника, немецкий клуб ведет переговоры с 17-летним англичанином о подписании нового контракта, который будет рассчитан до 2025-го года. Сделка может быть официально оформлена до конца зимы.

Мусиала является воспитанником академии лондонского «Челси». В «Баварию» хавбек перешел в 2019-м году. В сезоне-2019/2020 Джамал провел за первую команду 11 поединков в Бундеслиге, записав на свой счет три забитых мяча.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Джамал Мусиала
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