Новичок «РБ Лейпцига» Собослаи не дебютирует до конца января

Новичок «РБ Лейпцига» полузащитник Доминик Собослаи не сыграет на команду до конца января из-за проблем с приводящей мышцей, передаёт Kicker.

«У меня была проблема ещё в «Ред Булл Зальцбурге», я долгое время играл под обезболивающими. Я смотрю в будущее и хочу вернуться на футбольное поле как можно скорее.

Тот факт, что я не смогу дебютировать в матче против дортмундской «Боруссии», - это очень больно. Но здоровье – самое важное. Надеюсь сыграть через три недели», - высказался двадцатилетний Собослаи.

«РБ Лейпциг» сыграет против «Боруссии» в субботу, девятого января.