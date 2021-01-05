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Новичок «РБ Лейпцига» Собослаи не дебютирует до конца января

05 Января 2021, 17:05,

Global Look Press

Новичок «РБ Лейпцига» полузащитник Доминик Собослаи не сыграет на команду до конца января из-за проблем с приводящей мышцей, передаёт Kicker.

«У меня была проблема ещё в «Ред Булл Зальцбурге», я долгое время играл под обезболивающими. Я смотрю в будущее и хочу вернуться на футбольное поле как можно скорее.

Тот факт, что я не смогу дебютировать в матче против дортмундской «Боруссии», - это очень больно. Но здоровье – самое важное. Надеюсь сыграть через три недели», - высказался двадцатилетний Собослаи.

«РБ Лейпциг» сыграет против «Боруссии» в субботу, девятого января.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: РБ Лейпциг, Доминик Собослаи
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